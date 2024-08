La foto de Benjamín Vicuña que generó suspicacias por quien aparece a su lado

Escuchar

Benjamín Vicuña atraviesa un gran momento a nivel profesional. De jueves a domingo protagoniza Felicidades en el Teatro Nacional Sancor Seguros junto a Adrián Suar, Griselda Siciliani Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem; acaba de estrenar La isla de las tentaciones (Prime), el reality que conduce con Florencia Peña; y el 21 de agosto llega a Disney+ La voz ausente, serie basada en la novela homónima de Gabriel Rolón que protagoniza junto a Gimena Accardi.

Pero, al mismo tiempo, también está muy bien en el amor. Tras su separación de Eli Sulichin, el actor volvió a formar pareja con Analía Espasandín. Aunque él evita hablar de su romance puesto que ella tiene un bajo perfil, lo cierto es que en algunas entrevistas evidenció que está muy feliz y enamorado. Curiosamente, en las últimas horas compartió en sus redes sociales una foto en blanco y negro de sus vacaciones en Panamá en la que se lo pudo ver de espaldas con una mujer a su lado y más de uno consideró que se trataría de su novia.

Vicuña mostró la intimidad de sus vacaciones en Panamá (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

Tras unos intensos meses de mucho trabajo, el intérprete chileno armó las valijas y se fue de vacaciones a un paradisíaco destino: Bocas del Toro, en Panamá. A través de sus redes sociales compartió las mejores fotos de su viaje, donde dio cuenta de que pasó sus días inmerso en la naturaleza y con unos paisajes de ensueños. Si bien en el posteo que hizo en su feed de Instagram apareció solo, lo cierto es que habría tenido una compañera de viaje.

Vicuña compartió con sus seguidores las mejores fotos de sus vacaciones en Bocas del Toro (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

El exprotagonista de Argentina, tierra de amor y venganza publicó en sus Stories de Instagram algunas fotos más de sus vacaciones. “Un lugar único en el mundo. Bocas del toro”, comentó y fotografió uno de sus espacios favoritos de su hospedaje. Luego empezó a despertar algunas sospechas, puesto que compartió una imagen donde aparecieron dos valijas de cabotaje y un bolso de mano. Pero fue la tercera imagen la que dio mucho de qué hablar.

Benjamín publicó una foto en blanco y negro donde se lo pudo ver de espaldas en una piscina ubicada frente al mar. Sin embargo, lo curioso es que no posó solo sino al lado de una mujer. Si bien no se pudo ver el rostro de ella, puesto que estaba completamente de espaldas a la cámara, sí se pudo advertir que tenía el cabello largo y un tatuaje debajo de la nuca. Aunque no se supo con certeza, muchos sostienen que sería ‘Anita’, su novia. De ser así, Vicuña dejó en claro que el romance marcha sobre ruedas.

Benjamín Vicuña publicó una foto de sus vacaciones junto a una mujer, que, según las especulaciones, sería su novia Anita (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

Benjamín Vicuña habló de su nueva historia de amor

“Todo es maravilloso... Voy a hacer una aclaración, ya que estamos... Me queda bien el amor, estoy feliz, en un súper momento”, dijo Benjamín Vicuña hace unos días durante su paso por Socios del espectáculo (eltrece) y de paso reveló que se conocieron en la ciudad de las luces. Si bien indicó que se tenían de vista, contó que fue en febrero, durante un viaje de trabajo, cuando “fueron por más”: “En París empezó todo, así que estamos auspiciados por las Olimpíadas”.

Lo cierto es que si bien evitó entrar en detalles porque su novia “no es un personaje público y es una mujer que cuida mucho su intimidad”, dejó en claro que está muy feliz y enamorado de su novia.

