La foto de Zaira Nara en Tailandia que generó polémica en redes sociales

Zaira Nara fue una de las cinco famosas argentinas seleccionadas para viajar a Tailanda y promocionar con su presencia a una reconocida marca de joyas. En esta aventura, la modelo se vio acompañada por otras tres estrellas de la televisión y las redes sociales, como Carolina ‘Pampita’ Ardohain, Jimena Barón, Julieta Poggio y Stephanie Demner.

Entre las cosas que tuvieron muy pendiente a los usuarios de Instagram se encontraron los outfits que cada una de ellas utilizó para las distintas actividades a las que fueron invitadas. Esto generó una gran cantidad de críticas para la hermana de Wanda Nara, quien, para muchos, no estuvo a la altura de lo que se esperaba para cada evento.

Una de las publicaciones más comentadas al respecto fue una en la que se podía ver a Zaira posando en un boliche bailable junto a Jimena Barón, Stephanie Demner y Julieta Poggio. En la imagen se la puede observar a un costado luciendo una blusa blanca con un escote profundo y una bombacha negra de cintura alta, más parecida a una calza. El look se completaba con unas bucaneras que alargaban su figura.

La foto en la que Zaira Nara generó polémica con su look (Foto: Instagram @stephaniedemner)

“Esa onda calzón no da!!! Por más que sea moda baja cualquier outfit”; “¿Te olvidaste la parte de abajo o qué?” y “¿Por qué Zaira siempre está en bombacha?”, fueron algunos de los comentarios que rápidamente inundaron su publicación.

Jimena Barón, la más halagada por su look en Tailandia

Tal como le sucedió a Zaira Nara, las redes sociales pueden llegar a ser muy despiadadas con las personas por su forma de vestirse o posar, más aún si se trata de estrellas tan conocidas. En el caso de Jimena Barón, la cantante se convirtió en un ícono de moda para los usuarios que la apoyaron día tras día por sus elecciones tan acertadas para cada ocasión.

Cabe recordar que Jimena Barón fue invitada al viaje después de que Wanda Nara tuviera que bajarse por un problema de salud que afectó a su hijo, Valentino, y sus conflictos legales con Mauro Icardi. La Cobra solo tuvo 24 horas para decidir qué prendas llevar; pero, a pesar de la presión del momento, supo qué seleccionar para destacarse muy bien entres sus colegas.

Los looks de Jimena Barón en Tailandia (Foto: Instagram @Jmena)

“Fue por descarte, con looks creados en horas y, sin embargo, en la mejor vestida y aclamada de todas. Aprendan”; “La única bien vestida que vi hasta el momento es Jimena” y “Qué linda que está vestida siempre Jimena”, son algunos de los mensajes que quedaron grabados no solo en las publicaciones que realizó Jimena, sino también en las del resto de las modelos argentinas.

Agradecida por la gran cantidad de halagos y por volverse tendencia en X, Barón publicó un breve texto en su cuenta oficial con el que agradeció el apoyo y los nuevos seguidores que le dio este viaje, que no estaba en sus planes.

“Yo no doy tanta bola, pero estando acá en Tailandia me avisaron que estoy TT hace unos días y entré a ver qué onda. Me alegra inmensamente que no sea por haberme mandado una cagada y que estén diciendo cosas tan lindas. Algunos tal vez están descubriendo mi contenido y tal vez a mí misma y me da mucha felicidad porque le pongo mucho amor. Gracias”, dijo muy feliz Barón por esta nueva faceta como influencer de moda.