La foto en bikini de Marina Calabró en su viaje a Brasil con Rolando Barbano: “Sin Photoshop”

Marina Calabró encendió las redes con su último posteo. La conductora se mostró alegre en las playas de Brasil con una foto en que se la puede ver con un bikini blanco. De esa forma, deslumbró a sus seguidores con su look.

La imagen la subió a las historias de Instagram. En ella, se puede ver cómo sale del agua cristalina con el pelo suelto, lentes de sol y una gran sonrisa. “¡Pleno mediodía! Y la bancamos sin Photoshop”, escribió en el posteo con emojis de caras riéndose.

En los últimos días, la periodista llamó la atención por su reconciliación con Rolando Barbano. Tras varias idas y vueltas, la pareja volvió a apostar al amor y decidió tomarse unas vacaciones en Río de Janeiro, Brasil.

Así lo confirmaron ayer en LAM, donde dieron algunos detalles de esta nueva etapa de la relación. “No están de trampa, pero es cuasi trampa porque se ocultan, no hacen declaraciones. Están solos. No hay terceros en discordia por ahora. Hubo varios, pero por ahora no los hay. Una pareja tumultuosa (...) Se fueron de fin de semana a un país vecino. El hotel es carísimo. Se fueron en clase turista (...) Al mejor hotel de Brasil. Están en Río de Janeiro. La situación en el check in fue muy hermosa. Él miraba al piso y ella sacó la tarjeta y pagó. Él no puso nada”, detalló Yanina Latorre.

Los rumores de reconciliación empezaron a rodar a finales de julio, un mes después del desplante de Barbano en plena fiesta de los Martín Fierro de la Radio. En ese contexto, Marina ganó el premio a la Mejor columnista de espectáculos de radio y subió a recibir su galardón. En su discurso de agradecimiento, le dedicó unas tiernas palabras al periodista de policiales, quien también era su compañero en Lanata Sin Filtro. “Lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor. Sí, a vos Rolando. A vos”, dijo en ese entonces con una gran sonrisa.

Luego, cuando Barbano también ganó en la categoría al Mejor columnista de policiales, él ni la mencionó al recibir su premio. Esto causó una gran polémica que dio con su ruptura. Sin embargo, las imágenes que empezaron a circular en los últimos días confirmaron que decidieron volver a estar juntos.

