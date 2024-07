La foto que demuestra el verdadero vínculo entre Dakota Johnson y Antonio Banderas

Escuchar

Pese a que en 2014 Antonio Banderas y Melanie Griffith decidieron continuar su vida por caminos separados, la relación que mantuvieron casi veinte años formó un gran vínculo que prevalece hasta el día de hoy. Además de su casamiento en 1996, los actores se convirtieron en padres de Stella, motivo por el cual tendrán una relación para toda la vida. En aquellos años, y pese a que no es hija de él, el español tomó como suya a Dakota Johnson, la niña que la intérprete estadounidense había tenido con Don Johnson.

Antonio Banderas y Melanie Griffith: 18 años de matrimonio, seis divorciados y toda la vida como familia. Kevin Winter/AFP - Archivo

Cuando la pareja de Chris Martin tenía seis años, su madre dio el sí con quien causó furor por sus trabajos en una serie de películas de Pedro Almodóvar durante la década de 1980. Tan buena fue la relación que formó con la primogénita de su enamorada, que hasta la actualidad aquel vínculo sigue intacto; y así lo demostraron en las últimas horas en el Teatro del Soho de Málaga, donde la actriz de Cincuenta sombras de Grey asistió para ver la comedia musical Tocando nuestra canción, que precisamente dirige Banderas.

Antonio Banderas y Dakota Johnson, juntos en Málaga: la foto en la que demuestran cómo es su verdadera relación (Foto: Instagram/@antoniobanderas)

“Felicidad: Dakota, en Málaga”, escribió el español a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 3.8 millones de seguidores. Además de los más de 200.000 likes que obtuvo la foto, recibió cientos de mensajes de fanáticos de todo el mundo. “Dicen que uno recoge lo que siembra, y en este caso es un cariño mutuo. Me parece maravilloso”; “Cuánto talento en una sola foto. Bendiciones y éxitos a los dos”; “Imagina tener a Antonio de familia extendida. ¡Qué suerte Dakota chiquilla” y “Qué lujazo de family!! Un ejemplo para muchos y una maravilla para muchos. Enhorabuena @antoniobanderas por esa bella y bonita familia que tienes”, fueron solo algunos de ellos.

Antonio Banderas y Dakota Johnson, juntos en Málaga: la foto en la que demuestran cómo es su verdadera relación (Foto: Instagram/@antoniobanderas)

Cabe recordar que otra de las demostraciones de cariño que hicieron ante el público ocurrió en 2019, cuando Antonio Banderas recibió el premio de los Hollywood Film Awards a Mejor Actor por la película Dolor y Gloria en manos de Dakota.

Dakota Johnson y Antonio Banderas en el Hollywood Film Award de 2019 Reuters

“Obtuve un padre extra y me di cuenta de que, con el tiempo, en realidad es una de las personas más influyentes en toda mi vida. Cuando tenía seis años, mi madre se casó con un hombre que trajo una luz increíblemente brillante, un mundo completamente nuevo de creatividad y cultura, y una hermana pequeña extraordinariamente mágica a nuestra familia”, dijo en su discurso, haciendo referencia a Stella del Carmen.

La foto que compartió Antonio Banderas con Melanie Griffith y Stella del Carmen @antoniobanderas

Emocionado hasta las lágrimas, el malagueño expresó: “Quiero dedicarle esto a dos personas que amo. Una está aquí, Dakota, por una razón muy sencilla: porque siempre me llamas ‘papi’ y todavía me sigues llamando ‘papi’ y me encanta. ¡No tienes ni idea de lo mucho que me gusta!”.

