La frase de Anthony Mackie que podría provocar que Marvel lo eche

Uno de los grandes estrenos del universo Marvel de este año fue The Falcon and The Winter Soldier, lanzado a través de la plataforma de streaming Disney+. La miniserie tuvo como protagonista a Anthony Mackie, que interpreta a Sam Wilson, para luego convertirse en el nuevo Capitán América. En los últimos días, el actor estuvo en el centro de la atención en redes sociales, aunque no por su papel la ficción televisiva, sino por un comentario que hizo, que muchos consideraron inapropiado.

Todo comenzó luego de que Kari Skogland, directora de la serie, hablara de la sexualidad del personaje que interpreta Sebastian Stan. Así, Skogland habló de un supuesto romance entre él y Steve Rogers: “Es realmente amor, ¿verdad? Se aman al final. No se aman al principio, pero llegan a un lugar de amistad donde se aman”, comentó. Por sus dichos, los televidentes comenzaron a especular con un posible vínculo secreto entre Sam y Bucky.

En entrevista con Variety, Mackie opinó sobre el tema. “Hay tantas cosas retorcidas y complicadas”, señaló. “Hay tantas cosas a las que las personas se aferran con sus propios dispositivos para hacerse relevantes”. Y luego, añadió: “La idea de que dos chicos sean amigos y se amen en 2021 es un problema debido a la explotación de la homosexualidad. Solía ser que los chicos podían ser amigos, podíamos pasar el rato y fue genial. Algo tan puro y hermoso como la homosexualidad fue explotado por personas que están tratando de racionalizarse a sí mismas”.

Anthony Mackie y Sebastian Stan protagonizan "The Falcon and the Winter Soldier" Disney+

Si bien algunos usuarios interpretaron que las palabras del actor constituyen una crítica a la mirada discriminatoria que tuvo y tiene la homosexualidad en la sociedad, otros interpretaron sus comentarios de manera negativa. Incluso, algunos usuarios comenzaron a exigirle a Marvel que lo aparte de la serie, como Lucasfilm hizo con Gina Carano tiempo atrás, luego de que la actriz compartiera en TikTok un video en el que parecía comparar el holocausto nazi con ser republicano actualmente en Estados Unidos.

LA NACION