La fuerte amenaza en El gran premio de la cocina: "A ustedes les va a ir mal"

El gran premio de la cocina atraviesa su segunda semana de esta octava temporada y ya los humores y las broncas entre sus participantes se notan en el aire. El equipo rojo y el equipo verde , que compiten para llegar a la final, no se soportan y lo dejan bien en claro en cada programa.

Los primeros minutos del concurso son para que quienes compiten entren a la despensa y tomen todo lo que van a necesitar durante el programa, para preparar los cuatro platos que deben presentarle al jurado.

Hamburguesas con pickles de pepino , pollo rebozado con papas , pizzetas de dos gustos y un tiramisú emplatado para tres, fueron los objetivos del día.

Lo que sucede es que, en esa corrida a la despensa en la que sólo tienen dos minutos, muchas veces hay distracciones y los equipos se dan cuenta muy tarde de que les faltan elementos claves para las preparaciones. En el último programa, tanto el verde como el rojo olvidaron una fuente para el tiramisú, el último plato de la jornada.

Daniela se burló de Ana y de su forma de presentar el tiramisú. "Yo ya estoy grande para pelear", indicó la participante del equipo rojo en su defensa.

"La idea de que sea en una fuente es que se pueda cortar y luego servir en un plato para poder ver las capas bien diferenciadas y los sabores bien trabajados", indicó el pastelero Mauricio Asta al respecto.

Al no tener el elemento principal, los dos equipos tuvieron que improvisar. El equipo rojo eligió servir el tiramisú en vasos y el rojo en platos. La decisión no le gustó nada al jurado, que creía muy importante que el postre esté servido en una fuente.

Y como los dos equipos sabían la falla, en el momento de entregar los postres a la mesa de degustación, empezó la polémica. Desde la platea, Dana, integrante del equipo verde, le gritó al rojo que lo que estaban sirviendo era un tiramisú "envasado" y no emplatado.

El tiramisú en vasos del equipo rojo.

Dicho comentario incomodó a Ana, que se encontraba con sus tres copas ya presentadas y, para reforzar, Maia, también del equipo verde, sostuvo: " A ustedes les va a ir mal porque era emplatado, no envasado ", comentó con enojo.

Del otro lado, el jurado Christian Petersen sostuvo que la actitud del equipo verde había sido brutal y que nunca, en las ocho temporadas del programa, había visto algo igual. "No me gustó lo que hicieron. Horrible. Estamos viendo que está en un vaso, no tienen por qué gritarlo para hacer quedar mal al otro equipo. Es lo anti cocinero, lo anti laburo en grupo. Nunca visto en ocho temporadas", indicó.

El tiramisú en platos del equipo verde.

Luego, para tratar de ordenar un poco, la conductora Carina Zampini llamó a las integrantes de los dos equipos para que dialoguen y se pidan las disculpas correspondientes. "No lo grité tan fuerte, era más un chiste interno, el tono era de chiste también, no es justo que se enojen, pero si les cayó mal les pido disculpas", expresó Dana que fue quien comenzó la pelea.

La conductora Carina Zampini llamó a todas las involucradas en la pelea para poder llegar a un acuerdo.

Por su parte, Maia (del equipo rojo), muy enojada, no quiso mantener más la charla y sostuvo tajante: "Yo ya di por terminada esta discusión. Acepto las disculpas".

Al final, luego de la devolución del jurado, el tiramisú en vasos del equipo rojo no estuvo a la altura pero el del verde, en platos, tampoco. "Muy flojos los dos postres", sostuvo el jurado.