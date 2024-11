La furia de Migue Granados porque Wanda Nara y L-Gante no se presentaron a una entrevista pautada: “La pidieron ellos”

En las últimas horas, se anunció que, tras blanquear su relación, este jueves Wanda Nara y Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, iban a dar una entrevista juntos en el programa Soñé que volaba (Olga). Esto generó mucha expectativa, sobre todo porque el jueves a la noche se hizo pública la denuncia de la mediática contra Mauro Icardi por violencia de género. Sin embargo, la pareja no asistió al streaming, lo que desató el malestar del conductor Migue Granados, quien no se guardó nada y reveló la historia detrás del acuerdo para “la primera nota”.

A través de las redes sociales de Olga publicitaron que este jueves L-Gante y Wanda Nara estarían en Soñé que volaba. Sin embargo, cuando comenzó la trasmisión y dado que no hicieron mención a los invitados del día, Migue Granados tomó la palabra y reveló que no iban a presentarse. Pero no solo dijo eso, sino que aseguró que fue el equipo de la pareja quienes pidieron la nota.

Se anunció que Wanda Nara y L-Gante estarían este jueves en Soñé que volaba (Foto: Instagram @olgaenvivo)

El comunicador contó que una persona “de confianza” se comunicó con Tefi Russo para pedirle el teléfono del programa y ella los comunicó con Granados. “Queremos que vayan Wanda y L-Gante a hacer una nota”, fue el mensaje que le escribieron al conductor. “Qué loco que ellos pidan una nota cuando es una pareja nueva que están en mil quilom***”, reflexionó Migue y aseguró que no dudaron en aceptar la propuesta y pactar la entrevista para este jueves 14 de noviembre a las 10.15.

No obstante, cuando Migue le preguntó directamente a Nara, se llevó una sorpresa: “Ella me dice ‘no voy a ir’”. Ante este mensaje se contactó con la persona con la que pautó la entrevista para decirle que Wanda le aseguró que no iba a ir. “Él me dice, ‘no, si vamos’. Y aparte él labura con ellos, no era un tipo que me estafó”, enfatizó el comunicador. “La nota la pidieron ellos. Anoche me escribieron de LAM, de Telefe para ver si venían para hacerles una nota y yo les ponía ‘lo dudo’”, continuó.

Migue Granados explicó que una persona del equipo de Wanda y L-Gante se comunicó con ellos para pedirles la nota (Foto: Captura de video / Olga)

Granados se mostró visiblemente molesto con la situación y dejó en claro que no tenía intención de “llamar la atención de la gente” y que después los invitados no se presenten, por lo cual decidió explicar lo que sucedió. “No fue una idea nuestra, apareció la posibilidad de que vinieran”, acotó Russo.

Si bien hasta el momento ninguno de los protagonistas se comunicó con la producción, dejaron abierta la posibilidad de que puedan “caer” antes de las 13.

En medio de las repercusiones, este jueves en Socios del espectáculo (eltrece) revelaron que la mediática estaría en su residencia en el edificio Chateau Libertador del barrio porteño de Núñez. En este sentido, el cronista que se acercó a la vivienda, reveló que Nara “hoy tenía programadas algunas entrevistas, pero suspendió absolutamente todo”.