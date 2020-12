"La verdad es que mi conciencia y mis ideales no me permitían hacerle este homenaje" a Diego Maradona, explicó Paula Dapena Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de diciembre de 2020 • 17:30

Paula Dapena es la futbolista del club español Viajes Interrías FF que se negó a homenajear a Diego Maradona en un partido amistoso que su equipo jugó contra Deportivo La Coruña. Después de la controversia que generó su imagen, sentada y de espaldas hacia las cámaras, mostrando su disconformidad con el episodio, la deportista de 24 años explicó por qué no quiso rendirle tributo al astro del fútbol mundial.

"El 25N fue el Día de la Eliminación de la Violencia Machista, y por las víctimas de esa violencia no se guardó un minuto de silencio, ni se les hizo homenaje a las víctimas", remarcó Dapena, y dijo además que "la historia que tiene Maradona como persona, fuera del terreno de juego, con videos de él pegándole a su ex mujer, o fotos con chicas menores y desnudas, la verdad es que mi conciencia y mis ideales no me permitían hacerle este homenaje".

"Reconozco que las habilidades futbolísticas de Maradona son extraordinarias, no se puede negar y no se compara, pero fuera del campo de juego deja mucho que desear; no soy capaz de separar al jugador, para mi un deportista tiene que tener valores y principios que luego se vean reflejados fuera del campo de juego, y eso Maradona no lo tenía", consideró la deportista española.

"Defiendo al feminismo, lucho contra la violencia de género y la violencia machista, y por supuesto contra la opresión que sufren las mujeres en todo el mundo", añadió durante una entrevista con Ernesto Tenembaum por radio Con Vos.

Cuando le preguntaron si no sentía "piedad" por alguien que había tenido una vida muy difícil, Dapena respondió que "hay cosas que por muchos problemas que puedas haber tenido, incluso con las drogas, no justifican el hecho de haber hecho lo que hizo". "Para mi son actos injustificables e imperdonables", subrayó. Y contó que, si bien sus compañeras de equipo no se plegaron al homenaje, ellas la apoyan: "Y yo respeto su decisión de no haberlo hecho".

Lo que hizo Diego Maradona fuera del campo de juego "para mi son actos injustificables e imperdonables", sostuvo la futbolista que se negó a rendirle homenaje Fuente: Archivo

Dapena contó que recibió amenazas por las redes sociales, "desde insultos machistas hasta amenazadas de muerte como 'vamos a ir a tu casa a partirte las piernas'", pero que recibió "el doble de agradecimientos", incluso del Parlamento Europeo.

"Ir en contra del ídolo y del dios puede tener consecuencias y la gente tiene miedo, pero cuando ven que alguien plantó cara y se niega a rendirle homenaje empiezan a apoyar y salen debajo de las piedras", consideró Dapena.

En ese momento, Tenembaum le preguntó si no le parecía "irrespetuoso" hacer ese planteo durante el velorio de Maradona, y ella respondió que "no". "No lo veo como un acto irrespetuoso porque yo respeté el minuto de silencio cuando podría haberme puesto a gritar, pero decidí sentarme y dar simplemente la espalda, y quienes quisieron homenajearlo lo hicieron, y yo no", describió.

Luego, sostuvo que las feministas que apoyan a Maradona son "un poco hipócritas" pero que "respeta todas las posturas". "Cada uno piensa lo que quiere y nada más", subrayó.

"Quiero mandar un mensaje de agradecimiento y dar ánimos para la gente que tiene miedo, que no tenga miedo y que salga a rebelarse porque no están solas y hay mucha gente apoyando", finalizó.