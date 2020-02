Un usuario de Twitter quiso pinchar a la comediante que dio una tierna respuesta Crédito: Instagram

No es fácil hacer enojar a Lizy Tagliani. La comediante siempre está lista para reírse de cualquier situación, con respeto y la medida justo de crítica. Eso intentó hacer un usuario de Twitter y no obtuvo el resultado esperado.

"¿Te pagaron por esto Lizy?", preguntó @MatiasZelaya y adjuntó una publicación de Mercado Libre en la que se ve una máscara de látex con la cara de la conductora, publicitada como un accesorio ideal para Halloween. ¿El precio?: $2600.

El intercambio Crédito: Twitter

La respuesta de Lizy fue muy solidaria: "No pasa nada. Si le da trabajo a alguien, bienvenido sea". El tuit juntó varios miles de Me Gusta y respuestas de cariño: "En un corazón lleno de amor no hay lugar para enojos. Ojalá todos fuéramos un poquito más como vos", "Lizy presidenta, sos todo lo que está bien", "Sos la uno, te lo diré siempre", "Qué hicimos para merecerte".