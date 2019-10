Ángel de Brito compartió una historia de Instagram de Soledad Cubero en su programa Crédito: El Trece

23 de octubre de 2019

En el Día de la Madre, Nicole Neumann se mostró molesta con Fabián Cubero, el papá de sus tres hijas (Indiana, Allegra y Sienna), por no haberla saludado por el Día de la Madre. "No me mando nada de nada. Increíble, por el vínculo que tuvimos toda la vida, y por las hijas que compartimos. Parí, amamanté y crié a sus tres hijas", dijo la modelo en el programa Por si las Moscas, de la radio La Once Diez, cuando le preguntaron por el tema. "Pero yo ya no espero nada", añadió.

Además, Neumann se mostró algo resignada a que la relación con su ex pareja pueda mejorar. "Es de a dos el lazo, si él no lo puede curar, suelto. Tendremos la relación que podamos tener. Quizás se necesita más tiempo y en algún momento haya un clic. No quiero perder la esperanza, pero me preparo para que esto sea así", apuntó. "La verdad que esto lo sufrí mucho tiempo porque hay que estar unidos aunque no seamos pareja. Por eso padecía tanto, pero ya entendí que tengo que soltar".

Algunas horas después de esa entrevista, Ángel de Brito compartió en su cuenta de Twitter una Instagram Story que publicó Soledad Cubero, hermana del futbolista, que podría ser una indirecta para la modelo.

"La reflexión del día cuando escucho la TV", escribió Soledad sobre una imagen en que se ve el cuerpo de una mujer. En la publicación, se lee como título "egoísta" y una descripción de cierto tipo de personalidad. "Es incapaz de amar a otro. Solamente se ama a sí mismo. Es una persona egocéntrica, insegura, arrogante y dictatorial. Siente que el mundo debe girar en torno a el o ella. Impone, utiliza y manipula a los demás en su provecho. Se ha acostumbrado más a recibir que a dar", sostiene la imagen.