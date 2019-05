La humildad de la China Suárez y su respuesta a los que critican su cuerpo

La China hace oídos sordos a las críticas por su cuerpo Crédito: Instagram

Para un ejército de fanáticos, María Eugenia "La China" Suárez es una de las mujeres más lindas del país. Sin embargo, la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza (eltrece) debe lidiar a menudo con críticas a su físico en las redes sociales.

En una entrevista con la revista Caras, la China dijo que, más allá de esos comentarios, se ama como es. Aseguró que sabe que no tiene el cuerpo perfecto, que no tiene "las piernas perfectas", que no es alta, pero nada de eso le impide valorar su figura. "Me quiero mucho y soy feliz como soy".

"Hoy tengo un cuerpo de madre y me encanta mi cicatriz de la cesárea. Creo que es un tema de actitud y cómo te ven", argumentó la madre de Rufina y Magnolia, las hijas que tuvo con sus colegas Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña , respectivamente.

"Me veo mucho más chica, con menos curvas que es lo que siempre quise. Y ya no tengo la vara alta de que quiero ser perfecta", agregó y reveló que todavía disfruta de andar desnuda en la intimidad de su hogar. "Ando desnuda por mi casa cuando estoy sola con Benja o Rufi -admitió-. Siempre fui muy libre".