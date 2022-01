La indignación de Pitty la numeróloga tras sufrir un robo en su local de Belgrano: “Me saquearon”

En su cuenta de Instagram, Pitty Asad la numeróloga de los famosos realizó un posteo en el que denunció el robo que sufrió en su local de la avenida Cabildo, en Belgrano. La experta en numerología compartió un extracto del video de la cámara de seguridad donde se puede ver cómo una mujer se mete en su campera un producto de su local. En un recorte de solo ocho segundos, se observa como una ladrona se guarda algo debajo de su ropa mientras el empleado está mirando hacia abajo en la caja.

Además, en nuevas filmaciones que subió a sus Stories se ve la grabación de otra mujer que también está llevándose productos del mismo local. En diálogo con LA NACION, Pitty dio más detalles del hecho. “Entraron tres personas al local y una cuarta que se quedó afuera y me saquearon”, comenzó explicando la numeróloga de los famosos. Y confió: “Dejé que lo hicieran porque tenía miedo, por cómo estamos viviendo en este momento lamentablemente”.

El video que compartió Pitty la numeróloga

Además, Asad describió lo que significaron las pérdidas materiales: “Se llevaron 30 mil pesos en mercadería. Se ve que tienen un sistema que la tienen re clara y ya me habrían estudiado”.

A su vez, Pitty contó que no fue la única víctima de robo en el barrio. “Esas mismas mujeres están robando en todo Cabildo y son las mismas ‘mecheras’ en todos los locales. Ese mismo día de ayer, habían robado en varios locales. Como soy nueva, los locales se solidarizaron y me vinieron a avisar”, explicó sobre las delincuentes.

Uno de los videos que compartió Pity la numeróloga en su historia

Por último, reveló que ya hizo la denuncia y pidió que las imágenes se hagan virales para que estas mujeres no se acerquen al menos por algunos días a la zona.

En la publicación de Instagram, Pitty ya se había mostrado muy afectada: “La pena es hacer un esfuerzo por abrir puertas y compartir lo que me gusta, lo que hago hace tantos años. La pena que me da es que la inversión no esté en la educación, que la inversión no esté en mostrar que, con educación, trabajo, se pueden lograr los sueños”, cuestionó en torno a las políticas gubernamentales.

El descargo de Pitty la numeróloga en Instagram (Captura)

Además, contó que es el segundo local de su marca y que lo inauguró solamente hace un mes. “Hoy me encuentro viendo como roban sueños, como roban ganas de seguir apostando”, agregó en la misma línea de decepción.

Para cerrar, Pitty expresó su deseo de que la situación mejore en un futuro: “Hoy veo en estas imágenes todo que nos falta educar y de todos los valores que nos faltan enseñar a los demás. Ojalá que todos podamos ser mejores personas, para poder construir una mejor sociedad”.

El video fue subido este lunes y consiguió mucha repercusión, gracias a que Pitty es un personaje público. Al punto que superó las 163.000 reproducciones, acumuló más de 6700 likes y sumó más de 1300 comentarios de seguidores indignados por lo que ocurrió a la famosa. Entre quienes respondieron, aparecieron figuras como Mica Tinelli, Angie Landaburu Eurnekian o Emir Abdul Gani.

Después de que el video de la cámara de seguridad se volviera viral, Pitty realizó otro posteo con capturas de pantalla que muestran las caras de las dos mujeres que robaron en su local.

Otra famosa que denunció un robo en su local

Hace algunas semanas, Natalia, hija de La Mona Jiménez, utilizó también su cuenta de Instagram para exponer a dos mujeres que habían robado en su local de ropa, ubicado en Córdoba.

En aquella ocasión, subió una historia de las imágenes que captaron las cámaras de seguridad. Allí se puede ver como dos mujeres escondieron un vestido dentro de otra prenda y lograron llevárselo del lugar sin pagar un centavo. “Estoy re-cag... de odio. Una hace esto con muchísimo amor y me da muchísima bronca”, manifestó en aquel momento sobre lo que le había ocurrido.