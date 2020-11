La periodista criticó duramente el proyecto de una legisladora sobre un "Plan Nacional de Gestión Menstrual Sustentable" Crédito: Capturas

Luego de que la diputada del Frente de Todos Daniela Vilar presentara el proyecto de ley para impulsar un "Plan Nacional de Gestión Menstrual Sustentable",Viviana Canosa dedicó parte de su programa para manifestar su indignación.

"Yo no puedo creer lo que dijo. En el medio de toda la discusión por la educación y toda la gente que pide cosas, aparece esto. "Gestión Menstrual Sustentable". ¿Qué es esto, carajo?", preguntó furiosa en su ciclo de Canal 9, Nada Personal.

Luego de leer la publicación en Twitter, en la que la diputada cuenta la propuesta de crear un "observatorio de gestión menstrual", la conductora lanzó: "Cuando leo eso pienso que abran las escuelas, porque termina pasando esto".

"La menstruación es un factor extra de desigualdad invisibilizado y naturalizado que tiene un costo altísimo... [volvió a leer en voz alta] Yo te digo que el debate del aborto me hincha las pelotas porque estoy totalmente en contra. Pero ya el tema de la menstruación, o sea, déjennos menstruar en paz. ¿Qué quieren cambiar? ¿La naturaleza humana?", expresó Canosa.

La periodista volvió a a reprochar el activismo de las mujeres. "¿Estas son feministas? ¿Qué es esto? ¡La menstruación! Yo te juro no pensé estar viva para verlo, voy a hacer un stand up", ironizó.

"Ya discutir la menstruación a mí me supera. Chicas, déjense de joder, hablemos de la educación, de la vuelta a clases, no de esto", continuó, y se refirió al regreso de las clases presenciales que fueron suspendidas por la pandemia de coronavirus.

Minutos después de que un panelista le contara detalles del proyecto, Canosa dijo indignada: "La verdad, vulgarmente, no me rompan más las pelotas. Esas discusiones no se pueden dar. Es menor, es una boludez más grande que una casa. Ya está".

"Déjennos menstruar en paz", repitió la conductora. Y concluyó: "Estamos siempre en lo que no es importante, me da vergüenza".

La diputada Vilar contó en sus redes sociales que el objetivo es "promover el acceso a la información completa sobre todos los productos de gestión menstrual que existen y su impacto en la salud y en el ambiente". En este sentido, explicó que también pidieron que se impulsen políticas públicas de incentivo para la producción nacional de productos de gestión menstrual sustentable.

