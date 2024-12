La inesperada confesión de Mauro Icardi sobre la China Suárez que lo cambia todo

Los dichos de Wanda Nara en el living de Susana Giménez revivieron el polémico affaire que Mauro Icardi tuvo en 2021 con María Eugenia ‘la China’ Suárez, sobre todo porque la entrevista se dio luego de que los tres se encontraran en el mismo restaurante porteño. A raíz de esto, y lejos de guardar silencio, el futbolista redobló la apuesta y envió un contundente mensaje.

El viernes por la noche, las autoridades desalojaron a Mauro Icardi de la casa de Santa Bárbara en la que estaba instalado y la cual pertenece a Wanda Nara (Foto: Instagram @mauro_icardi)

Fue Yanina Latorre quien, a través de sus historias de Instagram, publicó parte de los audios que el delantero del Galatasaray le envió respecto a lo que dijo la madre de sus hijas en el programa de Susana. “Es una vergüenza lo que quiso hacer, es una vergüenza que haya ido a un programa de televisión a hablar de mí, de la China y de cosas de hace tres años, cuando ella hoy está de novia, está en otra relación, estamos en juicio de todo tipo y que vaya a hablar de mí, se ve que no tiene mucho contenido”, dijo en los primeros segundos del mensaje.

Y siguió: “Quiso ensuciar a una mujer cuando ella se la da de violentada, con denuncias de todo tipo en la Justicia. La verdad es que es una vergüenza y yo tampoco me voy a prender a este circo. Nunca lo hice, nunca hablé con un periodista, pero bueno, también tengo que salir a defenderme un poco de esta imagen que quiso vender, que fui a una pericia psiquiátrica y psicológica, borracho, con una asistente social”.

Wanda Nara y L-Gante cenaron en el mismo lugar que la China Suárez y Mauro Icardi (Foto: Instagram)

Sin embargo, eso no fue lo más impactante. Horas más tarde, en la emisión de este martes de LAM (América TV), Yanina compartió el resto del contenido de los audios y dejó a todos sorprendidos con una declaración del futbolista: “Espero que ahora me dé bola la China y me ponga de novio con ella”.

Los mensajes del futbolista de 31 años llegan después de que la panelista, el lunes por la noche en LAM, mostrara un audio en el cual Nara se refirió a su separación de Icardi. “Todo el mundo viste que dice ‘Wanda se la agarró con la mina’. Yo no me la agarré con la mina. Yo a él lo hice mie***. Lo obligué a que me firme en la división de bienes, que la hice al toque”, se la escuchó decir.

Y completó: “Seguimos casados, no hicimos el divorcio, pero yo le hice la división de bienes. Le dije ‘a partir de ahora lo que ganás... Yo sigo al lado tuyo, ganalo; te lo hice ganar yo porque te traje a este club. Me c***a un hu***’. Pero, yo la división de bienes ya la hice, entonces a la mínima cosa agarro las valijas. Me aseguré todo con un pibe que estaba desesperado por arreglarse”.

No hay dudas de que este conflicto sumará algunos capítulos más y dejará a muchos impactados por los datos que saldrán a la luz; pero, cabe señalar que la confesión de Mauro Icardi con respecto a su deseo de ser novio de la China Suárez sorprendió a más de uno.