La inesperada confesión de Romina Manguel sobre su madre

"Ella toma muchas pastillas y quiere fumar cannabis", sorprendió la periodista que integra el equipo del programa Novaresio 910.

5 de marzo de 2020 • 11:43

Mientras el periodista Luis Novaresio comentaba el proyecto de ley para multar a quienes arrojan colillas de cigarrillos en la vía pública durante su programa de Radio La Red, se sucedió un diálogo entre los integrantes de su equipo que terminó con la inesperada confesión de Romina Manguel: "Mi mamá se quiere fumar un porro".

"Hay un proyecto de ley en la Ciudad de Buenos Aires que va a ser tildado de demagógico, que es penar a los que tiren las colillas de cigarrillos en la vía pública", introdujo el conductor de Novaresio 910. Y preguntó: "¿Alguien fuma? ¿Usted fuma Manguel?".

Manguel: Sí yo fumo.

Novaresio: Hagamos horario de protección a Leonor (por la mamá de Manguel).

M: Leonor quiere probar.

N: ¿Porro?

M: Cannabis. Mi mamá quiere fumar cannabis, porque mi mamá toma muchas pastillas, muchas pastillas de laboratorio y mi mamá quiere probar en algún momento. Yo no sé si probar con ella, podría ser un momento.

N : Pero una cosa es probar el aceite de cannabis que está reglamentado, y otra cosa es fumar un porro.

M: No, ella quiere fumar, mamá quiere un porro.

N: ¿La puedo sacar al aire?

M: Mi mamá es muy joven eh.

N: ¿Pero cómo te lo dijo?

M: Una vez estábamos en un asado con mis compañeros de radio nacional en casa de mamá y una compañera que fuma le preguntó "¿te molesta si fumo?", y mi mama le dijo que no, que le gustaría probar. Y ella me dijo que tenía ganas de probar, a mi hermana también le dice. Pero no sé si se fuma con la madre.

Dicho esto, el musicalizador del programa puso un tema de Bob Marley y, entre risas, se fueron a la tanda.