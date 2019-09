La infartante foto de Maluma entrenando en boxer

Crédito: Instagram Maluma

19 de septiembre de 2019 • 11:35

Maluma disfruta de mostrar escenas de su vida cotidiana en las redes sociales. Días atrás, publicó un video en el que se lo ve llorando al recibir su primer avión privado. Ahora, el referente del reggaetón se mostró haciendo una de las actividades a las que más tiempo le dedica: el entrenamiento.

El cantante colombiano ya había contado a la prensa que entrenar es una de sus actividades favoritas. "Backstage" escribió en la publicación en la que aparece en boxer, en su cocina, sonriendo y ejercitando con cintas.

Es la segunda vez en pocos días que una publicación de Instagram de Maluma genera polémica porque el cantante colombiano adquirió un avión privado recientemente y usó esa red social para contarlo.

"Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, aparte de eso no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado...", contó Maluma, en el inicio de su texto.

Y agregó: "Pues, parceros, ahora sí que vamos llegar lejos. Bienvenidos a Royalty Air con este tocamos la luna. Sueñen sin miedo, nunca crean en un no como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que los sueños si se hacen realidad"