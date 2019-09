La infartante selfie de Antonela Rocuzzo en los premios The Best

Crédito: Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo acompañó a su marido, Lionel Messi, a los premios The Best de la FIFA, en donde el argentino ganó como "Mejor jugador 2019", y no solo deslumbró con su look en la alfombra roja, sino que aprovechó para mostrar su estilo y el detrás de escena del evento en sus redes.

Antonela subió dos historias a Instagram: una en donde se la puede ver de perfil y otra en donde se lo puede ver con su "caballero Thiago". También compartió una imagen en donde felicita a Leo por el nuevo galardón.

"Tengo la suerte de tener sentados ahí a mi mujer y a dos de mis tres hijos; verlos ahí y disfrutar de este momento con ellos es un momento único. Son dos enamorados del fútbol y están entusiasmados con todas las estrellas que tienen alrededor", dijo el jugador cuando recibió el premio.