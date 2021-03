La ironía de Nati Jota con un seguidor que le criticó una foto en bikini

Nati Jota decidió poner la ironía en juego con un seguidor que criticó su cuerpo y le sugirió qué tenía que hacer para mejorar su aspecto. La periodista deportiva suele mostrarse en bikini en la redes sociales, donde permanentemente comparte material con sus 1,9 millones de seguidores de Instagram.

Ahí, la influencer recibió la crítica de un seguidor, que le comentó debajo de una foto donde ella está en una malla de dos piezas. “Aflojale a los postres, vas a andar mejor de piernas”, le escribió.

Lejos de ignorar la crítica o confrontarlo, Nati Jota le contestó a su detractor con ironía. “Me encantan mis piernas wach, pero gracias por el consejo”, afirmó la periodista para demostrarle que no le importan las críticas.

“Amo este modelo de bikini que solo puedo usar para fotos porque no me sostiene una mierd... Muchas me entenderán, lo sé”, escribió la influencer debajo de la foto en cuestión que recibió más de 270 mil likes en menos de un día.

La respuesta de Nati Jota a un seguidor que le criticó las piernas y le sugirió hacer algo al respecto Foto: Captura de pantalla

Entre los comentarios que halagaban su cuerpo también estaban aquellos que se enfocaron en la osada bikini y los que la defendieron de su detractor. “Qué comentario desafortunado. Hermosamente natural esa mujer”, dijo alguien más en referencia a la crítica por sus piernas después de arrobar a la persona que se había pronunciado.

“La moda de usar tapabocas como bikinis”, dijo alguien. “A mí me pasa lo mismo, los nuevos modelos que hay de mallas no me sostienen nada”, escribió otra admiradora.

