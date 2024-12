La llamativa entrevista a Petrona durante el confesionario móvil antes de entrar a Gran Hermano: “No sabe nada”

El primer lunes de diciembre arrancó con el estreno de Gran Hermano 2025 (Telefe) y dentro de los 24 participantes de esta edición, Petrona Jerez fue una de las que se ganó el corazón de los televidentes por su relato antes de ingresar a la casa más famosa del país. Lo cierto es que desde las redes sociales, los usuarios hallaron una entrevista previa que Gerogina Barbarossa le hizo a la tucumana en el casting móvil que organizó la producción meses atrás. Su testimonio rápidamente se volvió viral y causó la gracia de los seguidores del reality.

Durante el proceso de selección de los aspirantes a la casa de GH, Telefe recorrió con un confesionario distintos puntos del país y de Uruguay, con la intención de acercar a las personas del resto de la Argentina la posibilidad de ser parte del programa. Cuando el motorhome llegó hasta Tucumán, Roberto Funes viajó con la producción y entrevistó para A la Barbarossa (Telefe), a la gente que ansiaba presentarse al casting. Fue allí donde el periodista dio con Petrona.

Roberto Funes entrevistó a Petrona cuando el confesionario móvil llegó a Tucumán semanas atrás para realizar el casting (Fuente: Telefe/Captura de video)

Lo cierto es que aquella entrevista se viralizó por el testimonio de la mujer de 53 años, en particular porque asistió hasta el lugar sin haberle contado a su marido que lo había hecho.

“Quiero entrar y mostrarme tal como soy. Es mi sueño entrar a la casa de Gran Hermano. Estudié teatro desde los ocho años hasta los 15 años. Estoy casada, tengo una hija que se llama Emi y tres nietos”, empezó Petrona con su presentación, hasta que Roberto la interrumpió y le consultó: “¿Tu marido sabe que viniste?”. “No, no sabe bolu***. Él se llama Jorge, es chef y estoy con él hace 27 años, pero no sabe nada de esto, te lo juro”, insistió la mujer.

Luego del momento divertido, el periodista le preguntó si aguantaría cerca de cinco a seis meses separada de él y la mujer contestó: “No, me muero”. Luego le consultó si se atrevería a serle infiel dentro del reality, a lo que Petrona respondió: “Creo que está permitido”. Si embargo, a pesar de las bromas, aseguró que lo sigue queriendo “como el primer día”.

Al igual que sucedió en otras oportunidades con anteriores participantes de GH, este tipo de videos suelen hacerse populares una vez que ingresan al reality. Lo cierto es que Petrona fue una de las que más llamó la atención desde que pisó el césped de la propiedad, ya que ni bien lo hizo, se arrodilló sobre el suelo y le agradeció a Dios por esa posibilidad.

Al ingresar al patio de la casa de Gran Hermano, Petrona se arrodilló y le agradeció a Dios (Fuente: Telefe/Captura de video)

Según reveló en la presentación, tiene una hija de 30 años y hace tres décadas que lleva una vida junto a Jorge. Desde adolescente desea entrar en la casa más famosa del país y en esta edición se le brindó la oportunidad.

Es cocinera, depiladora, enfermera y peluquera. Aseguró que no quiere imitar a ninguno de los personajes de las versiones pasadas, sino que planteó ser ella misma. El detalle que más llamó la atención de todos fue que es sonámbula. “Recién me quedé dormida profundamente en el sillón y me desperté en el baño”, contó Petrona.

Petrona aseguró que es sonámbula y que los hermanitos tendrán que convivir con eso (Fuente: Telefe/Captura de video)

Previo a entrar a la propiedad, dialogó con el conductor del programa, Santiago del Moro y sostuvo: “Estoy convencida de que Dios existe. Este es el comienzo de un sueño”.

En tanto, la gala de eliminación se emitirán todos los domingos por la pantalla de Telefe y mediante el streaming. Por su parte, El Debate se transmitirá por la misma pantalla todos los días a partir de las 22.15 hs., con la presencia de un panel que analizará de cerca la estadía de los hermanitos en la casa.