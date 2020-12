En medio del litigio que mantienen Vicky Xipolitakis y Javier Naselli, la madre del hombre le escribió a su nieto una carta con motivo de su cumpleaños número dos, en la que expresó su tristeza por no poder verlo Crédito: Archivo

El litigio judicial entre Javier Naselli y Vicky Xipolitakis no para. La expareja se encuentra en una fuerte pelea por la tenencia y la cuota alimentaria de su hijo, Salvador Uriel, de dos años, pero también por la denuncia que la mediática le hizo a su exmarido por violencia de género, algo que impide a la familia del hombre ver al pequeño.

Durante una de las últimas emisiones de Los Ángeles de la mañana compartieron una carta que la madre de Naselli le escribió a su nieto, con motivo de su segundo cumpleaños, en la que expresó su tristeza por no poder verlo.

"Feliz cumple Salvador, prometo un día darte un abrazo grande y dejarte saber que todo lo que tu familia del lado paterno te ama. Mi querido y adorado nietito, deseo estar con vos en tu segundo cumpleaños. En el primero solo te vi en revistas, televisión y todos los medios. Entonces me dije, 'en el segundo voy a estar a tu lado', y otra vez no es así", escribió la mujer.

"Yo sé que con la edad llega la nostalgia de algunas cosas que se fueron, pero un nieto es sangre de tu sangre. Vos sos mi herencia", dijo la mujer. Y agregó: "Le pido a Dios que me dé tiempo de encontrarnos. A mis otros nietos los tuve tiernamente en mis brazos, eran como amores nuevos que llegaban. En los nietos se nos devuelve todo lo que sutilmente fuimos perdiendo con la vida".

En tanto, cerró: "Ni una caricia ni una canción de cuna para hacerte dormir cerca de mi corazón hasta verte dormir plácidamente. No pude cambiar tu pañal, ni darte el biberón, ni darte la mano cuando empezaste a caminar".

En marzo de este año, la Justicia había ordenado que Javier Naselli se revinculara con su hijo. Pero en diálogo con LA NACIÓN, él expresó su malestar ante la presunta falta de voluntad por parte de Xipolitakis a la hora de acatar lo dictado por la ley.

"Siento que han cooptado a mi hijo, no lo puedo ver. Hace tiempo que estoy en esta lucha intentado poder establecer el vínculo, que él tenga una identidad, que pueda ejercer sus derechos de ver y conocer a su papá, a su abuela, sus tíos, sus primitos. Y hay un impedimento sistémico de parte de la madre de aislarlo y que no conozca quién es su padre ni ninguno de los miembros de la familia paterna", dijo Naselli en diálogo con este diario..

En el marco de una causa que presenta varios idas y vueltas, Naselli le aseguró a LA NACIÓN que él acata con lo que le corresponde, mientras que Xipolitakis es quien no respeta lo ordenado: "Yo cumplo perfectamente con todo lo que la ley ha mandado, y pago todo lo que tengo que pagar para mi hijo, pero no tengo por qué mantenerle a ella ningún tipo de estilo de vida. No porque sea famosa la ley va a tener que darle más de lo que le corresponde. Eso es lo que a ella le cuesta comprender. Por eso actúa de esa forma, y no me deja ver a mi hijo. No se da cuenta de que le está haciendo un mal a su propio hijo".