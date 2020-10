Cantando 2020: la madre de Lucas Spadafora enfrentó a Nacha Guevara

La mamá de Lucas Spadafora vs Nacha Guevara 02:11

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de octubre de 2020 • 09:22

Tras la polémica generada a raíz de las burlas hacia Nacha Guevara por sus "temblores" y de sus sucesivas repercusiones, Cintia, la madre de Lucas Spadafora, se acercó a la jurado del Cantando 2020 en uno de los cortes del programa para increparla.

Todo sucedió luego de que Lucas y Lola Latorre pidieran perdón al aire por sus comentarios sobre la artista. El momento exacto fue transmitido por La previa del Cantando (Ciudad Magazine), quienes luego le consultaron a Cintia de qué había hablado con Nacha.

El conflicto empezó cuando Lola Latorre y Lucas Spadafora se burlaron de Nacha Guevara por sus temblores

"Fui a hablar con ella, tuve unas palabras privadas. Obviamente, como mamá no me gusta que haya un ataque que ponga a mi hijo en un lugar que no es el que él se merece", afirmó la madre de Spadafora.

Yanina Latorre no se quedó afuera del escándalo e hizo un descargo Crédito: Captura de pantalla

Por su parte, Yanina Latorre observó: "De los errores se aprende, nadie nació sabiendo. Todos cometemos exabruptos, nos equivocamos. En las redes sociales se descontextualiza y hay gente que le echa más leña al fuego. Me parece un montón. No se metieron con ninguna enfermedad. Los dos son buenas personas". Y agregó: "Todos algún día nos equivocamos, nos burlamos de alguien e hicimos un mal chiste. Me parece demasiado, no creo que tengan que pagar con sangre ni con trabajo comunitario dos burlas boludas que hicieron. Pidieron disculpas, ya está".

Por último, contó que si estuviera en el lugar de Nacha, ella hubiera sido más comprensiva y maternal. "Yo tiendo a desdramatizar todo", completó.