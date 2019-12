Como si fuera un miembro más del jurado, la mamá del delantero del Barcelona contó quiénes son sus favoritos del "Súper Bailando" y dio detalles de su relación con Marcelo Tinelli, Pampita Ardoahin y Nicole Neumann

4 de diciembre de 2019 • 00:30

Pocas horas después de que Lionel Messi recibiera el sexto Balón de Oro de su carrera, récord absoluto para un futbolista, su mamá Celia conversó con El Espectador, el programa de Ángel de Brito en CNN Radio, y confesó que es una ferviente seguidora del "Súper Bailando".

" Marcelo Tinelli siempre me invita para ir al programa", contó la mujer, que se declaró fan del programa. "Yo soy la única cholula de la familia, sigo a Tinelli, me lo miro todo. Anoche por ejemplo ví cuando Marcelo le dedicó unas palabras a Leo, y yo estaba como una boba. Marcelo quiere mucho a Leo, tenemos una hermosa amistad con él y Guillermina Valdes", reveló.

Como no podía ser de otra manera, y ante la pregunta de los panelistas del programa, Celia contó sus expectativas para la gran final. " Karina La Princesita me gusta un montón, la quiero mucho. Tenemos una cercanía con ella, y además sabemos por todo lo que pasó y todo lo que logró. La verdad es que me gustan todos, ayer entre Flor de la V y Silvina Escudero no sabíamos por quién hinchar; es injusto, son todos talentosos"

" Charlotte Caniggia también me gusta y Nicolás Occhiato ni hablar, con su abuela que es divina. Me hace llorar mucho porque me recuerda a mi mamá, me encantaría conocerla porque es un amor", agregó.

La mamá del diez incluso se atrevió a opinar sobre la rivalidad entre Pampita Ardohain y Nicole Neumann: "Me gustan las dos y las conozco a ambas. Profesionalmente son dos grandes, después es una lástima lo que pasa entre ellas, pero yo pienso que es un show más que otra cosa. Cada una en lo suyo es divina".

Fuente: AFP - Crédito: FRANCK FIFE

Además de opinar de la farándula, Celia contó cómo se siente por el reconocimiento que recibió su hijo. "Estoy superfeliz. No lo esperábamos, pensábamos que el quinto había sido el último, y esta sorpresa fue hermosa. De haberlo sabido nos quedábamos allá un poquito más, porque volvimos el 10 de noviembre. Él tampoco se lo esperaba", contó, confidente.

La mujer también contó que le duelen las críticas que recibe el jugador del Barcelona, aunque reconoció que en su casa también suelen pasarle factura. "Me duele porque podés criticar sin ofender, sin burlarte. A mí, como madre, obviamente no me gusta. Sé que no a todo el mundo le tiene que caer bien, y toda la familia sabe que tiene una deuda con Argentina... Pero nadie más que él quiere ganar un Mundial o una Copa América. Nosotros también le decimos lo que pensamos, acá todos lo criticamos", agregó. "Nos escucha en un 80%, por suerte, y siempre trata de complacerme. Es un gran hijo", finalizó.