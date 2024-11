La nueva vida de Érika Mitdank, la ex de Ricardo Fort, lejos de los medios

El gran salto al estrellado de Érika Mitdank fue en el año 2011, luego de que la eligieran en un casting de Showmatch, que se organizó exclusivamente para conseguirle novia a Ricardo Fort. Si bien la modelo había participado en algunos desfiles y programas de TV, fue su presentación como la pareja del mediático empresario lo que la puso en el centro de la escena. Durante el mes que duró su relación, todo se trató sobre las cámaras, los lujos y la fama. Sin embargo, al poco tiempo, desapareció del radar y así permaneció durante varios años.

En 2022, tras la muerte de su madre y su separación del entrenador Enzo Pérez, Érika volvió a los medios y confesó que sufre de una fuerte depresión. Los problemas de salud mental siempre estuvieron presentes en su vida, ya que en varias oportunidades se refirió al calvario que vivió a causa de su mamá, quien sufría de esquizofrenia desde antes de su nacimiento. Por este motivo, Mitdank tuvo que soportar agresiones tanto físicas como verbales en múltiples ocasiones.

Érika Mitdank, la ex de Ricardo Fort, en la actualidad @erumitdank

“Hace 1 año, antes de que muera mamá, empecé con una especie de depresión que hasta el día de hoy sigo teniendo y tratando”, comentó hace dos años en sus historias de Instagram, y, por mucho tiempo, no volvió a referirse al tema. Sin embargo, ahora y en medio de su proceso de sanación, decidió abrir su corazón y hablar por primera vez de Fort después de su muerte.

Hace unos días, cuando Ricardo habría cumplido 56 años, Érika le dedicó un sentido texto. “Después de tu partida nunca supe cómo sobrellevar todo lo relacionado a tu persona públicamente. Hoy, en el día de tu cumpleaños, amaría que estés acá en la tierra, celebrando con alguna fiesta divertida, exuberante y rodeado de amor. Amaría que veas cuánta gente te quiere y extraña, porque sos y serás eternamente único”, expresó.

Además, dedicó unas líneas para expresar su gratitud hacia al chocolatero, por todo lo que hizo por ella y por su carrera: “De mi parte quiero detenerme un momento para agradecerte con todo mi corazón. El destino me regaló la suerte de conocerte y, entre tantas personas, me elegiste a mí para también ser parte de tu camino. Gracias a vos, hace 14 años atrás, mi vida dio un giro que jamás imaginé, lleno de oportunidades únicas y momentos inolvidables”.

El presente de Érika Mitdank

Este martes, Érika respondió una serie de preguntas que le hicieron sus seguidores a través de su cuenta de Instagram y reveló detalles sobre su presente y sus deseos para el futuro. “Amaría tener algo de paz. No sentir tristeza. Rodeada de mis amigos y las personas que amo sin preocuparlos y sonreír juntos a ellos. Estudiando la profesión que deseo (ya sé cuál es) y poder disfrutar de las cosas simples, lo cual el dolor que siento hoy en día me la estaría haciendo difícil y otras cosas más”, escribió cuando le consultaron sobre qué le gustaría hacer de su vida en este momento.

Érika Mitdank, respondió las preguntas de sus seguidores

“Igual estoy full terapia eh! Que no sea un tema tabú. Es fundamental ocuparnos de nosotros mismos”, aclaró. Más adelante, reveló si tiene o no deseos de ser madre: “No existe ese deseo en mí hoy en día. Es loco, antes era muy susanita, quería casarme y tener hijos. Pero pasaron cosas y mi mente, deseos y prioridades cambiaron”.

Érika Mitdank aseguró que no quiere ser mamá

Hacia el final, comentó que está con muchas ganas de volver a enamorarse. “Yo soy re noviera y así como sé que no quiero hijos, también sé que sí quiero un compañero. Pero soy muy cautelosa en todo. No me entran más balas. Ya me hicieron todo lo más horroroso que me podían hacer. Así que no puedo exponerme a que me lastimen nuevamente. Entonces no es fácil coincidir con la persona ‘indicada’, pero no tengo apuro. Eso se da solo, fluye, poco a poco”, concluyó.

Érika Mitdank, la ex de Ricardo Fort, está soltera y lista para vover a enamorarse