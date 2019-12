La peor cita de Brenda Gandini: "El chico debe haber pensado que estaba loca"

Brenda Gandini contó como fue la peor cita de su vida

15 de diciembre de 2019

Desde hace ocho años, Brenda Gandini está felizmente en pareja con Gonzalo Heredia. Sin embargo, en su época de soltera, tuvo algunas malas experiencias con otros hombres que querían conquistarla. Invitada a PH: Podemos Hablar, la actriz contó como fue su peor cita.

"Me presentaron un chico a ciegas. Unas amigas me dijeron que tenían la persona indicada para mí, que me iba a encantar y les dije que sí, que bárbaro, y arreglamos una cita. Me pasó a buscar, muy caballero, pero no era lindo... no me gustan los carilindos en general, pero no me importó y salí igual".

El hombre en cuestión, de quien no quiso dar muchos datos, la llevó a un restaurante. "Él era deportista y fuimos a comer pero me empecé a aburrir. Hablaba mucho de él, de las cosas que tenía, de plata. Yo me quería ir y empecé a pensar que podía inventar como excusa".

Brenda sacó su actriz y generó una historia que le permitió volver a su hogar rápido. "Le dije, 'sabés que yo tengo problemas de alimentación y vos estas comiendo y a mi me hace mal que comas. Me siento mal, me duele la panza, me da nauseas, quiero vomitar'. Me preguntó si quería que me lleve, le dije que no y me fui, debe haber pensado que estoy loca. Al otro día me escribió y nunca más le contesté".

Esta no fue la única anécdota que Gandini contó en la noche. La protagonista de la obra de teatro Desnudos, también reveló que tiene un tatuaje muy particular. "Tengo tatuada la frase 'rico pollo'", contó y todos los invitados comenzaron a reírse.

"De chica me fui a hacer un tatuaje, las iniciales de una persona que quise mucho en chino, son 4 letritas. Tengo una amiga que sabe el idioma y un día me dijo, 'te escribieron arroz con pollo'", contó a carcajadas. "No se si será verdad, ella me dice que sí, a lo mejor en el fondo me está cargando. Amiga, si me estás mirando llamame y decime la verdad por favor", pidió mirando a las cámaras.