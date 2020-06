El periodista cuestionó el rol de los especialistas en economía. Fuente: América

Dentro de las consecuencias que va a dejar la pandemia y la cuarentena obligatoria , que ya lleva 82 días, la economía es la que más preocupa a los especialistas, ya que hasta el día de hoy todavía es incierto el futuro de la Argentina en este aspecto, solo se sabe que va a generar muchos problemas y una inestabilidad histórica. Para debatir sobre esta problemática, en Intratables llamaron al asesor económico Jonatan Loidi que generó un fuerte cruce con el periodista kirchnerista Diego Brancatelli .

"Yo creo que hay un plan de no plan", comenzó diciendo Loidi. "Mirá las excusas que va a tener la política: por un lado yo lo heredé así, lo cual es cierto; y hay una pandemia, lo cual también lo es. Pero nadie se sienta a explicarte nada", afirmó el asesor. "Estaba escuchando a Jonatan ya que el es asesor financiero pensé que iba a dar un tipo de consejo o una explicación", comentó Brancatelli.

"No tengo ningún problema en darlo, escribo todos los domingos columnas en diarios dando alternativas", respondió el asesor. "Sabés que todos los que son como vos la tienen clara y saben cómo hacer pero nadie lo hace", definió Brancatelli . "No sé cómo son todos los que son como yo", se defendió Loidi. "Lo que sería bueno que los asesores como él que la tienen tan clara, que la saben todas", comenzó diciendo el periodista que fue interrumpido por Loidi: "¿En qué momento dije yo que la sabía toda? Vengo acá, estoy esperando hace una hora y los dos primeros minutos que hablo me decís que sé todo".

"Tranquilo", respondió Brancatelli. "No, vos tranquilo. Me atacás sin necesidad. 'Todos los que son como yo', decime quiénes son como yo. ¿A vos te gustaría que diga 'todos los periodistas son'?, se defendió Loidi a quien ya se lo notaba muy alterado.

"Yo escucho a los asesores económicos que le piden explicaciones a alguien que está cerca de un premio Nobel o alguien que tiene una responsabilidad de conducir a 44 millones de argentinos. Tienen que entender que si se juntan o si se suman a las propuestas se puede llegar a un buen puerto. Que vos no sepas cuál es el programa no quiere decir que no exista", comentó Brancatelli. Y agregó: "No soy yo el que tiene que dar la explicación, es Martín Guzmán , es el equipo económico del presidente. No te van a dar a vos la fórmula para reactivar ".

"¿Pero cómo no van a compartir lo que van a hacer si son Gobierno? ¿Qué hacemos con las expectativas de la gente?, le cuestionó Jonatan. "Estás un poco ansioso", afirmó Brancatelli. "¿Qué ansioso? Después de 80 días de cuarentena, después de 70 años de decadencia política . ¿Eso es ser ansioso? Vos tenés una paciencia increíble entonces", concluyó Loidi.