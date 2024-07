La polémica reacción de Sabrina Rojas a la primera foto romántica de Luciano Castro con Griselda Siciliani

Escuchar

Griselda Siciliani y Luciano Castro ya no ocultan su amor, por lo que decidieron dar un paso más y compartieron las primeras selfies juntos en sus redes sociales. Tras la separación del actor de Flor Vigna, las imágenes dan cuenta de un nuevo capítulo en su vida sentimental y se volvieron una prueba clara de que la relación avanza a pasos agigantados. En este contexto, Sabrina Rojas decidió lanzar una indirecta que no pasó desapercibida.

La decisión de los actores de mostrarse juntos públicamente causó furor, teniendo en cuenta que, hasta ahora, habían optado por mantener su romance en privado. Con estas fotos, ambos dejaron en evidencia que están felices y comprometidos con el vínculo. Las fotografías muestran a una Siciliani y un Castro tiernos y cómplices; ambos lucen sonrientes, se abrazan con cariño y tienen una profunda conexión, a poco más de un mes de blanquear su relación.

Los mensajes de amor de Griselda Siciliani y Luciano Castro

Horas después, la ex del actor y madre de sus dos hijos menores decidió hacer una contundente reflexión que rápidamente fue considerada una indirecta contra él. Resulta que la rubia compartió una opinión de la realizadora audiovisual Lula Gómez, quien dijo lo siguiente: “Para la mujer es castigo por no ser agradable la soledad. Para un hombre no ser agradable, la consecuencia nunca va a ser la soledad, porque siempre va a tener una mujer boluda atrás, aguantándolo, porque fue educada para eso, para aguantar al borde del marido, porque para eso vemos La bella y la bestia cuando somos chiquitas, para creer que con amor vamos a cambiar a la bestia”.

Rojas decidió compartir el clip en sus historias de Instagram y escribió: “Mejor sola que aguantando a un pelotudo. Igual el pelotudo siempre encuentra a alguien que lo aguante”. Como era de esperarse, el mensaje no pasó desapercibido en la red social y se convirtió en noticia.

Luciano Castro sobre su relación con Griselda Siciliani

Después de separarse de Flor Vigna, a principios de febrero de este año, el actor reconoció el pasado mayo que estaba saliendo con Griselda Siciliani. Fue la propia actriz quien había confirmado primero el romance en diálogo con A la tarde (América TV), el magazine conducido por Karina Mazzocco. Luego, en una entrevista con Fer Dente, el actor dio más detalles del vínculo y de cómo empezó.

Los mensajes de amor de Griselda Siciliani y Luciano Castro

“No es una chica más. A mí me gusta la Tana, me gusta mucho”, dijo, y profundizó: “No sé cómo explicar mi relación con Gri. No es que conocí a una chica y estoy empezando a vincularme o relacionarme. Nos reencontramos en el cumpleaños de la Peterson, y nos pintó ir a cenar y ya. Pero no te puedo decorar eso porque son años que venimos de una amistad, de conocernos”.

En esa misma línea, se refirió a cómo retomaron el vínculo que tuvieron en el pasado tras más de una década. “Estuvimos mucho tiempo sin hablarnos y sin vernos, pero tenemos muchos amigos en común, y los amigos en común llevan y traen. Hay amigos que sin querer te cuentan. Nos pasa algo muy gracioso. Nos encontramos grandes, en un cumpleaños de una amiga, de Carla. Y no es la misma charla que cuando teníamos veintipico, la vida nos pasó por encima a los dos, entonces nos encontramos hablando de hijos y de cosas que no habíamos hablado nunca. Y eso se transformó en algo muy lindo. A mí me gusta mucho la Tana y siempre me gustó, y me parece increíble haberme reencontrado con ella después de 19, 17, no sé cuántos años”, confesó.

LA NACION