La predicción de Pitty, la numeróloga sobre Pampita y García Moritán que sorprendió a todos

“Va a haber una separación muy importante en el corto tiempo”, había adelantado Pitty, la numeróloga en su visita a LAM (América TV) el 8 de agosto pasado. En aquel momento, ni el conductor del programa, Ángel de Brito, ni sus panelistas, imaginaban lo que se vendría: la escandalosa separación entre Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán.

En el mes de agosto, la numeróloga se hizo presente en el programa de espectáculos para hablar del 8-8-8 y todo lo que se vendría en materia de novedades a nivel mediático. Si bien, en aquella oportunidad, remarcó que se venía el momento más positivo del año, para algunos no iba a ser tan bueno, dado que vaticinó que se vendría una separación importante en el mundo del espectáculo.

“Va a haber una separación muy importante en el corto tiempo. Una pareja muy afianzada, una pareja donde ambos son muy bellos. Esto puede pasar el mes que viene”, indicó para la sorpresa de todos en el estudio. Finalmente, la semana pasada, el político Roberto García Moritán oficializó su separación con Carolina Ardohain por medio de un comunicado en redes sociales.

Carolina Ardohain y Roberto García Moritán confimaron su separación a través de redes sociales (Fuente: Instagram/@pampitaoficial)

Luego de varias idas y vueltas que circularon durante días, y tras confirmarse el hecho, Pitty, la numeróloga fue de invitada a Mañanísima (eltrece), programa conducido por Carmen Barbieri. La especialista se basó en los números de la modelo y compartió lo que indicaban. “Es una prueba importante para pasar”, introdujo.

Asimismo, añadió: “La historia no está terminada, es una separación muy fuerte, un cimbronazo. Pero va a haber una charla, va a haber un encuentro, una cosa entre ellos. Es muy fuerte lo que paso”. Lo que más sorprendió a todos es que, si bien el empresario cometió un grave error en su relación con la modelo, afirmó que no sería suficiente para que el vínculo esté totalmente terminado. De esta manera, dio a entender que existiría un posible segunda vuelta, aunque no de manera inmediata.

“Me parece que tiene que bajar la espuma, hay mucha bronca, muchos malos entendidos”, explicó la numeróloga. Sin embargo, la separación se ve mucho más complicada para una segunda vuelta, ya que por pedido de Pampita, García Moritán abandonó el hogar en el que convivían. Asimismo, desde LAM aseguraron este martes que se viene un vertiginoso divorcio entre las partes.

Pampita y Moritán se casaron en octubre del 2019

Cabe recordar que esta ruptura comenzó como un rumor en los programas de espectáculos argentinos, hasta que Roberto García Moritán decidió romper el silencio, referirse al tema y confirmar que atravesaban una crisis de pareja.

No obstante, días más tarde, se retractó y contó que la separación era todo un hecho. El problema fue que en su comunicado hizo referencia a que todo se había dado hacía tiempo, algo que a la modelo le molestó y la llevó a desmentirlo, diciendo que el 20 de septiembre fue el día que se enteró de todo y le puso punto final al matrimonio.

Lo que no se sabe con certeza cuál es el motivo que los llevó a tomar tal determinación. Los rumores de los programas de espectáculos van desde una tercera en discordia, hasta algún presunto hecho de corrupción del ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

