La promesa que Gastón Edul le hizo hace diez años a su mamá y cumplió en la mesa de Mirtha Legrand

Muchas personalidades del mundo del espectáculo, el periodismo, la política y el deporte tuvieron su primera vez en la mesa de la gran Mirtha Legrand, y este sábado por la noche fue el turno de Gastón Edul. El periodista deportivo fue uno de los invitados de este 20 de julio a La Noche de Mirtha (eltrece) y sorprendió al revelar la promesa que le hizo a su mamá tiempo atrás, si algún día participaba del legendario programa.

La noche de Mirtha Legrand. Paulo Kablan, Gastón Edul, Daniela Cardone y Diego Pérez. Prensa Eltrece

Como suele hacer con los invitados primerizos, ‘La Chiqui’ le preguntó: “¿Sos virgen de la Legrand vos?”. A lo que él le respondió: “Mi primera vez, Mirtha. Imagínese el orgullo que tengo de poder estar acá, tan grande, que es la primera vez que traigo a mi mamá para que me vea en vivo en toda mi carrera”. Sorprendida, la conductora le dijo: “Ay, no me digas, ¿está tu mamá? No la veo, pero la saludo desde acá, ¿cómo se llama tu mamá?”. “Silvina”, le contestó.

“Señora, Silvina. La saludamos desde acá”, expresó la conductora agitando su mano derecha. Acto seguido, el comunicador de TyC Sports recordó una anécdota. “Cuando estudiaba periodismo, hace diez u once años, una vez le dije, ‘cuando esté con Mirtha, te prometo que te voy a llevar’, de verdad eh. Y diez años después, acá estoy. Así que le mando un beso a mi mamá que cumplimos”, sostuvo, mientras todos aplaudían.

Gastón Edul junto a Mirtha Legrand y su mamá (Foto: Instagram/@gastonedul)

Minutos más tarde, cuando los integrantes de la mesa dialogaban sobre el escándalo en las inmediaciones del Hard Rock Stadium de Miami en el final de la Copa América entre Argentina y Colombia, Paulo Kablan se refirió a la labor periodística de Edul, la cual destacó. “Los periodistas que cubren a la selección son todos serios, laburantes”, le dijo.

Mientras asentía, Edul aseguró: “A mí hay cosas que me sirvieron mucho para cubrir la selección. Primero, yo soy contemporáneo a ellos. Yo tengo 28 y los chicos de la selección tienen todos entre 23 y 30 y pico también, y que yo a muchos los conocí en clubes más chicos. Yo con Dibu (Martínez) hablaba antes de que sea Dibu, cuando era Emiliano Martínez; con Lisandro Martínez, con Nahuel Molina, con Rodrigo de Paul... Y hoy ver a todos ahí es espectacular”.

Por su parte, Legrand quiso saber si alguna vez había jugado al fútbol. “Nunca jugué, siempre me interesó la comunicación, por eso como siempre me gustó el periodismo y la comunicación le decía a mi mamá ‘mirá cuando esté en lo de Mirtha’, porque era como lo máximo llegar ahí, así que imagínense para mí estar acá sentando”, cerró emocionado con la invitación.

Nati Jota reveló la verdad sobre su relación con Gastón Edul

En los últimos días, Nati Jota se encontró en el centro de la polémica por su propuesta muy subida de tono al periodista deportivo, la cual generó todo tipo de reacciones en redes sociales. A raíz de esto, la influencer fue invitada al ciclo de streaming #Ángelresponde (Bondi) y aclaró cuál es el vínculo que mantiene con su colega.

Gastón Edul le redobló la apuesta a Nati Jota con una picante propuesta. Foto: @seriaincreible_

“Tengo buena onda con Gastón, pero no pasó nada. Es un chiste que hacemos al aire“, indicó. Acto seguido, le plantearon qué haría si él la invita a cenar. “No podría ir a un restaurante. Es difícil si todo el mundo está ‘¡dale!’, ‘¡dale!’... Y todo el mundo está así, mis amigas, mi familia. Mi tía el otro día me dijo: ‘¡Qué linda esa canción que les ponen de fondo cuando joden en el programa! Con esa tenés que entrar en el casamiento’”, expresó, entre risas.

LA NACION