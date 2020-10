La propuesta indecente que le hicieron a Muscari en plena obra de teatro

El director y productor teatral habló de todo en el programa de Jey Mammon y confesó qué le habían propuesto en materia de sexo Crédito: Captura

El reconocido productor teatral José Muscari estuvo como invitado en el programa de entrevistas Estelita en casa, que conduce Jey Mammon por América. Habló de su vida privada y contó increíbles anécdotas que le sucedieron desde que dirige la obra teatral Sex Virtual.

"Decime una propuesta que te hayan hecho haciendo sex, ¿cuál llegaste a considerar de alguien del público?", le preguntó Jey Mammon, artista que interpreta a Estelita. Y Muscari, sin tapujos, le contestó: "Llegué a considerarla, pero no lo hice. Un tipo muy mi estilo, los que a mi me gustan, morochones musculosos, vino a decirme 'la fantasia de mi mujer es que yo esté con vos'".

Y siguió con su relato: "A mí el tipo me calentaba, pero dije 'me debe estar jodiendo, se hace el canchero porque la mujer está por otro cuarto'. Yo lo toqué y cuando termina la función me escribe la mujer por Instagram y me dijo que para ella sería una re fantasía vernos juntos. Me aclaró que no tenía problema en mirar pero no en participar. Pero no me dio, me daba morbo el tipo, meterme en una pareja, raro".

Citas virtuales

Además, el productor contó de qué manera podría tener un acercamiento con alguien en plena cuarentena. "He tenido un poco de sexo virtual antes de que arranque Sex. Apenas largaron con la cuarentena lancé una campaña para tener citas virtuales. Seleccioné tres. Cuando me di cuenta de la cantidad de gente que quería presenciar las citas me inspiraron en hacer el espectáculo. Con un jugador de fútbol hubo concreción, tuvimos que esperar porque era del interior", agregó. "Estuve varios meses sin contacto físico, ahora acepto estar con alguien cuando muestran el hispado negativo", sentenció Muscari.