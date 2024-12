La reacción de la China Suárez cuando le preguntaron si se pondría de novia con Mauro Icardi

Aunque el affaire de la China Suárez y Mauro Icardi ocurrió tres años atrás, aquel conflicto que desató la crisis matrimonial de Wanda Nara sigue más vivo que nunca, sobre todo, porque hace una semana, los tres coincidieron en un restaurante de la Costanera y, como si fuera poco, el futbolista reveló su deseo de que “la China le dé bola para ponerse de novio con ella”. A raíz de esto, la actriz rompió el silencio.

En julio, Wanda Nara anunció su separación de Mauro Icardi, tras una década de matrimonio, dos hijas en común y una familia ensamblada (Foto: Instagram @mauroicardi)

Como es habitual, cada vez que es abordada por la prensa, la ex Chiquititas prefiere no emitir sonido o lanzar frases escuetas. “¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿La demandaste a Wanda, China?”, empezó el cronista de Socios del espectáculo (eltrece) al verla; aunque ella no lo miró y siguió caminado, él insistió: “Te consulto, Icardi dijo que ojalá que le des bola, ¿qué le responderías a él de eso? ¿Puede haber una relación ahí?”.

La China Suárez evitó algunas preguntas (Foto: captura TV)

Sin respuesta, el periodista la siguió y repreguntó. “Pero, China. Una respuesta, aunque sea, ¿qué pasó en Gardiner? ¿Hubo un conflicto ahí? Porque ellos lo desmienten, después circularon las versiones. ¿Vos cómo estás, China? ¿Cómo estás terminando el año? ¿Hay proyectos para el año que viene?”. Ante la insistencia del movilero, expresó: “No tengo nada para decir, gracias”.

Pese a que prefirió guardar silencio sobre el conflicto legal con la mediática, sí se refirió a Carolina ‘Pampita’ Ardohain, a quien se cruzó en el evento. “Siempre charlamos con Pampita”, aseguró cuando uno de los periodistas manifestó que la había visto sacándose fotos con la modelo.

La 'China' Suárez y Pampita en la inauguración de La Place Ariel Goldfarb

Sus palabras y el encuentro llamaron la atención, ya que se dieron después de que Wanda Nara difundiera al menos ocho audios, que datan de mediados de 2018, en los que la actriz aseguraba que “odiaba” a Pampita.

“Yo la odio y no tengo problema en decirlo, está bien que está mal el odio y todo eso, pero es la única persona por la que realmente siento odio, que me ha hecho sufrir mucho y me mintió. Yo no me hago la buena ni mucho menos, pero tengo la conciencia tranquila. Es lo más malo que conocí”, dijo en una de las grabaciones más duras y resonantes.

Qué hizo la China Suárez luego de que se filtraran sus audios en contra de Pampita

Luego del escándalo que se desató cuando Wanda decidió publicar los audios en los que la China criticaba a Pampita, la ex Casi Ángeles decidió hacer oídos sordos y aprovechó la tarde del jueves para entrenar.

China Suárez mostró los resultados de su arduo entrenamiento (Foto: Instagram @Sangrejaponesa)

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de Linda enseñó los ejercicios que realiza diariamente en su hogar para tonificar sus glúteos, piernas y abdomen. En la grabación se la puede ver en el living de su casa con una colchoneta realizando una repetición de donkey kick, un movimiento que se debe hacer con una banda elástica y en posición cuadrupedia en el suelo.

En cuestión de minutos, el posteo se llenó de comentarios por parte de los usuarios, quienes tomaron esta publicación como una manera de mostrarse muy despreocupada sobre todo lo que se habla sobre ella en los medios. “Team China siempre, la que puede, puede, y la que no se come al Keloké”; “Mientras Wanda no sabe qué hacer para llamar la atención, la reina se ejercita” y “Amo que sigas tu vida normal, cuando en todos lados te dan con todo”, fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió.