La reacción de Roberto García Moritán ante el supuesto romance de Pampita y Martín Pepa

Desde que se la vio a Carolina ‘Pampita’ Ardohain en varias ocasiones junto a Martín Pepa, todos especulan con que la modelo y el polista están iniciando un noviazgo. Pese a que la protagonista no confirmó la relación, la mirada pícara que mostró durante estos días dijo mucho más, por lo que algunos periodistas quisieron saber cuál era la opinión de Roberto García Moritán al respecto.

Roberto García Moritán y Pampita en tiempos felices (Foto: Instagram @pampitaoficial)

El padre de Anita, la menor de los hijos de Pampita, fue abordado por un cronista de LAM (América TV) y, lejos de estar a la defensiva, respondió cada una de las dudas y habló de su estadía en la clínica de rehabilitación, donde se internó unos días. “Estoy espectacular, me siento bien (...) Me vino bien, me hice todos los estudios, me trataron bárbaro, gente espectacular, así que estoy contento”, expresó.

En ese sentido, fue consultado por su futuro laboral, luego de haber renunciado a su cargo como Ministro de Desarrollo Social y Económico de la Ciudad de Buenos Aires. “Espero tener novedades dentro de poco, tengo buenas propuestas y voy a retomar un poco y voy a ser parte otra vez de ASOCIAR, que es uno de mis grandes amores, la ONG que fundé hace ya varios años”, explicó.

Roberto García Moritán rompió el silencio y se refirió al romance de Pampita (Foto: captura TV)

Al escucharlo, Alejandro Castelo quiso saber si regresaba a la política. “Por ahora no, tengo muchas cosas por hacer y por acomodar”, sostuvo el empresario.

También, negó mantener una relación con una joven que apareció en un video caminando por la calle, aparentemente saliendo de su departamento. Con respecto a eso, pidió que no inventen y remarcó que aún está haciendo el duelo por su separación.

El cronista, a su vez, quiso saber qué pensaba del supuesto nuevo novio de Pampita, Martín Pepa, con quien ya fue vista públicamente en dos oportunidades. “No voy a hablar nunca de Carolina, es la madre de mi hija (...) Ella es una mujer adulta, sabia y responsable, puede hacer lo que quiera. Es inteligente y decide”, respondió con respeto y cerró el tema.

Pampita y Martín Pepa coincidieron en el Teatro Colón Foto: América TV