La reacción de Zaira y Wanda Nara cuando Eliana Guercio reveló el secreto para estar casada con un futbolista tantos años

En un nuevo programa de Bake Off Famosos, Wanda Nara invitó a su hermana Zaira a conocer el interior de la cocina y así interactuar con cada uno de los participantes. Una de las intervenciones más comentadas de las hermanas fue aquella en la que hablaron con Eliana Guercio sobre su relación con Sergio “Chiquito” Romero.

“Estás casada con un futbolista hace un millón de años”, comenzó diciendo Wanda. Siguiendo el juego, Eliana le respondió: “No, 16 años”. Fue entonces que Zaira le lanzó: “Yo iba a decir, ¿cómo aguantaste?”. Entre risas, la conductora quiso saber el secreto: “No, pero pará. ¿Cómo aguantaste? ¡Decinos!”.

Wanda y Zaira Nara interrogaron a Eliana Guercio sobre su romance con Sergio "Chiquito" Romero Foto: redes socia

En primer lugar, Eliana Guercio reconoció que uno de los puntos que más beneficiaron a su relación con el actual arquero de Boca Juniors fue que el deportista se enamoró tan profundamente de ella que desde sus primeras salidas supo que sería todo o nada. “Él es un amor. No parece futbolista. Ese es el tema. Él quería todo rápidamente: casarse, tener hijos, formar una familia, todo”, recordó Guercio sobre las apresuradas propuestas de su marido.

Con un guiño de humor, Wanda le dijo:“Rapidísimo. Asegurarse el 50% al toque”. A lo que Eliana le recordó que al momento de conocerse con Sergio, él recién comenzaba su carrera futbolística y que ella “no tenía un mango”. “Bueno, pero fuiste una visionaria”, cerró Wanda, halagándola por su relación.

La historia de amor de Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero

La primera vez que Eliana Guercio y Chiquito Romero se vieron, la modelo estaba en su momento de mayor exposición, protagonizando revistas y comedias en la calle Corrientes, y también había pasado por el exitoso programa Bailando por un sueño (eltrece). Mientras tanto, el deportista iniciaba una prometedora carrera en Europa, luego de su paso por Racing y de lucirse en la Selección Sub-20.

La última aparición pública de la pareja se dio durante la entrega de premios Martín Fierro 2024 (Foto: Instagram @elianaguercio12)

Sergio acababa de firmar contrato con el AZ Alkmaar de los Países Bajos y estaba a punto de viajar. Sobre ese momento, Guercio contó en Intrusos: “Nos conocimos en un acto de presencia en Comodoro. Sergio había estado el día anterior en ese boliche y le dijo a los de seguridad que iba a volver al otro día a buscarme. Cuando me enteré, empecé a sacar cuentas de si podía ser mi hijo. Después la cuñada me dijo que estaba muerto de amor por mí y que había ido al boliche solo para verme, así que ahí empezamos a charlar. Cuando nos empezamos a enamorar, Sergio me dijo que estaba seguro de que quería estar conmigo y formar una familia. Le dije que ‘no’ en la primera cita, en la segunda empecé a dudar y la tercera acepté, para mí era él”.

Una boda de apuro

Se casaron a los pocos meses de conocerse, apurados por viajar a Europa, donde él ya estaba jugando. La boda fue el 16 de octubre de 2008, en el registro civil de Lanús. “Este es el nacimiento de mi familia, algo mucho más importante que mi carrera profesional”, dijo ella a la salida del registro, ya con la libreta roja en la mano y radiante.

Eliana Guercio y Chiquito Romero formaron una gran familia con cuatro hijos (Foto: Instagram @elianaguercio12)

Se fueron a vivir a Europa y se mudaron varias veces, según los clubes en los que jugara Romero: vivieron en los Países Bajos, en Mónaco, en Inglaterra y en Italia, antes de volver al país para que él pudiera sumarse a Boca el año pasado. “Junto a mi esposa entendimos que era una muy buena posibilidad venir a Boca. Creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida”, dijo Romero en una conferencia de prensa.

A dos años de conocerse y casarse tuvieron a su primera hija, Jazmín (13), en 2012 llegó Chloe (11) y en 2018, agrandaron la familia al recibir a Meghan (5). En tanto, Luca Gael (2) nació en febrero de 2022.

