La hija de Jorge Rial comenzó un nuevo trabajo y fue ninguneada por una ejecutiva.

Morena Rial , la hija de Jorge Rial , se incorporó en una reconocida empresa de venta por catálogo donde se luce como emprendedora. Ahora, la mamá de Francesco Benicio empezó a contar sus primeros pasos como revendedora de ollas y cacerolas y cuáles son sus próximos desafíos en el mundo de la venta de utensilios de cocina. Aunque todo marchaba bien, en las últimas horas, la mayor de las hermanas Rial contó en su cuenta de Instagram que fue maltratada por una mujer que trabaja en la misma empresa y que coordina a los revendedores.

Se trata de Florencia, una mujer que es ejecutiva en la compañía y que se refirió con humor a la presencia de Morena en la empresa. "¿Te vas de viaje con More Rial?", le preguntó a través de Instagram Stories un usuario a Florencia. La ejecutiva, por su lado, se rió de la pregunta y respondió: "¿Qué? Jajaja, ¿se lo ganará?". Por la foto que usó la mujer y el exceso de emojis que lloran de risa, Morena no tomó nada bien la publicación y no dudó en responderle.

"Qué feo que una ejecutiva avanzada me minimice cuando acabo de arrancar con mucha ilusión este maravilloso proyecto", lanzó Morena. "¿Así alentas a tu equipo?", le cuestionó.