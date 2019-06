La reacción de Sol Pérez después de que le dijeran "insoportable y soberbia"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de junio de 2019 • 11:23

La panelista de Los Ángeles de la Mañana Mariana Brey no tiene una opinión muy positiva sobre Sol Pérez. En una entrevista con Ulises Jaitt en El show del espectáculo, que se emite por Radio Urbana, jugó al "ping pong" de preguntas y respuestas y fulminó a la mediática.

Cuando le preguntaron si prefería a Yanina Latorre o a la sobrina de Pérez, Brey eligió a Yanina y explicó por qué: "Yanina toda la vida. No me gusta cómo se maneja Sol, tiene mucha soberbia. Con Yanina tengo relación de amistad. Algo debe tener Sol, por algo la siguen convocando".

Pero no paró ahí. Brey siguió tirando de la cuerda y dijo qué era lo que no le gustaba de Sol. "No sé cuál es su talento. Es confrontativa, soberbia, tiene habilidad... Sol siente que todo el mundo le falta el respeto. Todos opinamos de todos. Es raro que le molesten las opiniones", dijo la panelista.

Fiel a su estilo, Sol Pérez respondió al tuit de Diario Show y salió al cruce: "¿Alguien tiene lapicera? Lo quiero anotar en la lista de las cosas que me chupan un huevo".