La serie de terror basada en historias reales que todavía no desembarcó en Netflix y ya es furor

Las películas de terror se convirtieron en el género más elegido por los televidentes, sobre todo por aquellas que están basadas en hechos reales. Es que el saber que lo que estamos viendo en la pantalla ocurrió de verdad, da un condimento extra, del que muchos no se pueden resistir. Debido a esto es que a Netflix no se le ocurrió mejor idea que juntar varias historias y hacer una serie, que promete no dejarte dormir.

La serie de terror que no te dejará levantarte del sillón

Se trata de Martes de terror extremo, una producción inspirada en Angkhan Khlumpong, un reconocido programa de radio tailandés. “Esta serie, inspirada en el programa de radio tailandés de terror ‘Angkhan Khlumpong’, (el cual está basado en casos reales) presenta ocho historias basadas en experiencias reales que comparten los oyentes, todas independientes entre sí”, dice la sinopsis oficial.

Martes de terror extremo, la producción tailandesa que promete ser furor (Foto: captura Netflix)

El tráiler, el cual no dura más de un minuto y medio, resume algunas partes escalofriantes de lo que los aficionados al terror podrán deleitar dentro de dos semanas. Los relatos abarcan desde casas embrujadas hasta fenómenos paranormales, como movimientos de algunos objetos, exorcismos, gritos y llantos, situaciones que te harán experimentar el miedo extremo.

Los directores Prin Keeratiratanalak, Abhichoke Chandrasen, Prueksa Amaruji, Chayan Laoyodtrakool, Surapong Ploensang, Chookiat Sakveerakul, Eakasit Thairaat y Alisa Pien, son los que están a cargo de transformar aquellos relatos de sus oyentes en experiencias visuales aterradoras.

La película que acaba de aterrizar en Netflix y ya es una de las favoritas de los suscriptores

Otra producción del sudeste asiático que cumplió con las expectativas de los suscriptores fue Niebla sin fronteras, una película que Netflix agregó a su catálogo el 1 de agosto y ya se ubica en el Top ten de lo más visto en Argentina. Se trata de una producción del cineasta indonesio Edwin, catalogada como “escalofriante y sombría”, ideal para los amantes del terror y suspenso.

La historia tiene una duración de 1 h 51 min. “Una detective de Yakarta investiga una misteriosa ola de asesinatos en la frontera entre Indonesia y Malasia, y termina enfrentándose a los fantasmas de su pasado”, dice la sinopsis de la ficción que promete tenerte expectante frente al televisor desde principio al final.

La ficción sigue al personaje de Sanja, una detective Yakarta que es obligada a investigar la incontable serie de asesinatos que ocurren en la frontera de ambos países. A medida que la protagonista se adentra aún más en la selva, empezará a tener un viaje introspectivo hacia su pasado oscuro y macabro. No solo se topará con los demonios ajenos, sino con los propios.

Sanja será la encargada de resolver los misterios que ocurren en el límite de su país y Malasia (Fuente: Netflix)

Este film recibió variadas opiniones de reconocidos críticos que invitan a los espectadores a conocer en profundidad el trabajo de Edwin antes de verlo en pantalla. “El cineasta deja respirar muchos elementos en el thriller geopolítico ‘Borderless Fog’, que cuenta con un formidable personaje principal interpretado por Putri Marino”, señaló Daniel Hart de Ready Steady Cut. Karina Adelgaard, del medio Heaven of Horror, indicó: “Esta es, sin duda, una producción de alta calidad, y con una historia importante. Una que abarca también importantes cuestiones políticas”.

