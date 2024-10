La sorpresiva aparición de Timothée Chalamet en un concurso de dobles en Nueva York

Más de dos mil personas se reunieron en el Washington Square Park de Nueva York para presenciar un concurso de dobles de Timothée Chalamet. Los participantes lucieron distintos looks y atuendos característicos de sus personajes interpretados con el objetivo de llevarse la suma de US$50. Sin embargo, el premio pasó a un segundo plano cuando el actor hizo una aparición sorpresiva que impresionó a sus fanáticos.

Timothée Chalamet es un actor francoestadounidense de 28 años que participó en películas como “Call Me by Your Name”, “Duna” y “Wonka”. Además, en el último tiempo se convirtió en uno de los principales galanes de la Generación Z, tal como indica NBC News.

Desde hace algunas semanas, Chalamet se encuentra en su Nueva York natal para grabar la película de Josh Safdie, en la que interpreta al jugador de ping-pong Marty Reisman. De esta manera, al ver los carteles promocionales que anunciaban el concurso por toda la ciudad, decidió acercarse de forma disimulada, aunque sus fans no tardaron en reconocerlo.

El concurso de dobles de Timothée Chalamet

Durante el concurso de imitadores, los competidores rindieron homenaje a los personajes más reconocidos que protagonizó Chalamet. Algunos ejemplos fueron Paul Atreides de Dune y Bob Dylan de la próxima película biográfica A Complete Unknown. Por su parte, Dempsey Bobbit, de 19 años, se vistió del dueño de la fábrica de chocolate de Wonka. “Mis amigos me decían que lo hiciera y yo pensaba: ¿Por qué no? Voy a ganar 50 dólares”, expresó.

Sin embargo, el momento de la jornada se produjo cuando la estrella de cine apareció sin previo aviso en el concurso de sus propios imitadores. De acuerdo con The New York Times, Chalamet llevaba bigote, pero eso no impidió que sus fans lo identificaran. Tras esto, logró llegar al centro del evento con la ayuda de sus guardaespaldas y se tomó algunas fotos con los participantes.

Una vez finalizado el concurso, el youtuber Anthony Po, que cuenta con más de 1.8 millones de suscriptores, anunció que fue parte de la organización a través de su cuenta de X. Si bien se estimaba que no tendría una gran convocatoria, la inesperada sorpresa se viralizó en línea y provocó un caos en el Washington Square Park. Ante esto, la policía intervino y el creador de contenido explicó: “Lo único que hacemos es colgar carteles, pero nunca sabes cómo va a estar”.

Las consecuencias de la sorpresa de Chalamet

El descontrol que implicó la aparición de Chalamet en el concurso obligó a los oficiales a intervenir para mantener el orden y dispersar a las personas. Según el Departamento de la Policía de Nueva York, cuatro personas fueron detenidas por “manifestación no programada”, ya que el evento no había sido autorizado por el gobierno municipal.

Como resultado, el concurso se trasladó a Mercer Playground, donde se eligió a Miles Mitchell, de Staten Island, como el ganador. El participante llevaba el aspecto de Wonka de Chalamet y, sobre la decisión de los jueces, Anthony Po comentó: “Supongo que fue su carisma”. En cambio, otro de los competidores creyó que se debía a que había repartido chocolates.

Miles Mitchell, de Staten Island, fue elegido como ganador del concurso de dobles de Chalamet (Stefan Jeremiah/Associated Press) Stefan Jeremiah/Associated Press

Por último, Anthony Po concluyó que el evento fue una de las mayores hazañas de su carrera, junto con la vez que fingió una invasión alienígena en Florida y cuando se comió un bote entero de bolas de queso. No obstante, aseguró que no piensa organizar otro concurso de imitadores porque las personas sabrían que él estaría detrás.

LA NACION