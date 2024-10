La terminante decisión que tomó la hija de Roberto García Moritán en medio de la polémica con Pampita

Escuchar

El escándalo entre Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán parece no tener fin. Luego de confirmarse la separación con la modelo, el divorcio que ella inició y la decisión de él de renunciar a su cargo como ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, su hija Delfina tomó una determinación.

Roberto García Moritán y Pampita se casaron el 22 de noviembre de 2019 y en 2021 se convirtieron en padres de Anita

Este jueves, Yanina Latorre contó que la joven, fruto del matrimonio entre el exministro y Milagros Brito, recibe agravios a través de las redes sociales por los episodios que protagonizó su padre, lo que la llevó a no usar su apellido. “A la hija de él la están put**** de una manera... un horror. Estoy hablando de Delfina. Hace poco desfiló y se tuvo que sacar el apellido. Le gritaban de todo: ‘vos hija de...’, ‘desfilás gracias a Pampita’. Ella no desfiló por Pampita”, aseguró la panelista en LAM (América TV).

Filosa, ‘la angelita’ agregó: “A la nena no la podés put***. Le decían que era una desagradecida. Encima Delfina la quiere mucho a Pampita. La insultan y no tiene nada que ver con lo que hace el padre. No hay que meterse con ella”.

Las noticias sobre la joven se conocieron luego de que su madre, Milagros Brito, rompiera el silencio sobre su experiencia con quien fue su marido y padre también de su hijo Santino. A través de su cuenta de Instagram, la empresaria emitió un breve comunicado. “Mi relación con Roberto fue siempre de mucho amor, compañerismo y respeto”, comenzó diciendo.

El mensaje que Milagros Brito compartió en su cuenta de Instagram instagram.com/milagrosbrito

Luego, se refirió a los rumores que surgieron en LAM, cuando Ángel de Brito aseguró que Pampita había decidido firmar un acuerdo prenupcial porque no quería que le pase “lo mismo que a Milagros Brito”. “Nuestro divorcio en 2006 fue de común acuerdo y no existió tal división de bienes. Es importante para mí que no se pongan palabras en mi nombre. Juntos priorizamos por sobre todo a nuestros hijos y a seguir compartiendo la vida como familia. Es una excelente persona, un hombre de bien y un gran papá”, completó.

Quien también se sumó a hablar a favor del empresario fue Lucila Fernández Llanos, su madre. En diálogo con A la tarde (América TV), dejó claro que se sentía sorprendida por la situación en la que estaba sumergido su hijo, a quien defendió. “Él no está bien, claramente se están aprovechando, ya que Carolina es muy querida”, dijo.

La mamá de Moritán dio su punto de vista sobre la separación

Asimismo, la exsuegra de la conductora fue contundente en relación con los rumores, puesto que dijo que “no hay pruebas” de las supuestas infidelidades. “¿Por qué lo condenan?”, agregó. Además, dio a entender que habría sido él quien le había puesto punto final a la historia. “Ella no puso el punto final. Tomen sus propios conclusiones”, lanzó.

También reconoció que existió una comunicación entre ella y su exnuera, después de que se confirmó la ruptura, aunque no entró en detalles. “No le pedí compasión, le mandé un gran abrazo, un beso y le deseé lo mejor. Que piense en los hijos, porque él tiene dos hijos adolescentes que están sufriendo”, se sinceró.

Y completó: “Es verdad, tengo todo grabado. Yo la quiero, pero es muy dura (...) Ella debería darle una mano, pero elige el silencio para destruirlo. Debería hablar para que no pase todo esto, me dan pena los chicos”.

