El último posteo de Daniel Bifulco en las redes antes de morir y el contrato que acababa de firmar

El mundo del espectáculo está de luto por la muerte de Daniel Bifulco, actor y humorista que alcanzó gran popularidad por su participación en Videomatch, donde integró el recordado trío Los Jaimitos junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. La noticia fue dada a conocer por el periodista Pablo Layús a través de su sitio web, quien informó que el artista fue encontrado sin vida en su domicilio, según confirmó una persona cercana a él.

Antes de morir, el actor había compartido el anuncio de La Magia de la Risa, una obra de teatro que tenía previsto estrenar en Mar del Plata durante la próxima temporada de verano. Según una publicación en su propia cuenta, el humorista había firmado el contrato para formar parte del espectáculo apenas cuatro días antes de su fallecimiento.

La historia que compartió Daniel Bifulco en Instagram horas antes de morir (Captura: Instagram @jaimitobifulco)

Fue Pablo Cabaleiro, conocido popularmente como El Mago Sin Dientes, quien compartió en sus redes sociales la noticia de la firma del contrato y brindó algunos detalles sobre la propuesta. “Ahora sí, otro contrato firmado”, expresó junto al anuncio de la obra, que estaba programada para presentarse de martes a domingos en el Teatro Victoria.

El humorista había firmado contrato para una obra de teatro en Mar del Plata (Captura: Instagram @magosindientes)

Según la información difundida, el elenco reunía a Daniel Bifulco, Cabaleiro, Juan Carlos Bifulco y el artista conocido como Hijitus. La propuesta buscaba combinar magia y humor para entretener al público durante las vacaciones de verano. De esta manera, el recordado integrante de Los Jaimitos se preparaba para regresar a los escenarios con un nuevo proyecto artístico, cuya realización quedó atravesada por la inesperada noticia de su muerte.

Los mensajes de despedida a Daniel Bifulco en redes

El comediante Hijitus despidió a Bifulco en redes (Captura: Instagram @hijitusok)

Como era de esperarse, la noticia de la muerte de Daniel Bifulco generó una profunda tristeza entre sus colegas y seguidores, quienes recurrieron a las redes sociales para despedirlo y recordar los momentos compartidos. Uno de los primeros en expresar su dolor fue el humorista Hijitus, quien publicó una fotografía junto a su compañero y le dedicó unas emotivas palabras: “Hoy un día muy triste se fue mi querido amigo y compañero Dany Bifulco”.

Los mensajes de sus colegas no tardaron en aparecer (Captura: Instagram @silvahumorista)

A los mensajes de despedida también se sumaron otras figuras del ambiente artístico. Por su parte, Fernando Ender expresó su tristeza con un sentido mensaje: “Nuestro amigo era un amor en persona. Una tristeza tremenda”. Asimismo, el comediante Alfredo Silva también quiso rendirle homenaje y escribió: “Dios lo tenga en la gloria eterna a mi gran amigo Jaimito Daniel Bifulco”. De esta manera, las redes sociales se llenaron de muestras de cariño hacia el humorista, cuya partida causó conmoción entre quienes compartieron su trayectoria.