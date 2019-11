La última película será de terror

Marcelo Stiletano SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de noviembre de 2019

Es plausible (y también posible) imaginar que la última película que alguna vez se proyecte en una sala de cine sea una película de terror. En su expresión más cabal, la experiencia colectiva del cine se expresa a través de una historia de miedo exhibida sobre una pantalla en blanco frente a un grupo de personas sentadas a oscuras bajo el mismo techo. Las grandes epopeyas de los superhéroes, las comedias protagonizadas por actrices y actores populares, la aventura más frenética y casi inverosímil, y de hecho todas las grandes historias narradas desde el cine comparten con las historias de terror esa experiencia de suspensión de la incredulidad que nos aferra a la butaca. Pero esa conducta adquiere otro valor cuando lo que nos interpela es lo desconocido. En un cine, el susto necesita ser compartido. No hay salida ni refugio para una experiencia de este tipo si la vivimos en soledad desde el living de nuestra casa.

En un cine, el espanto bien entendido se sublima con un grito, con un estremecimiento corporal que no pasa inadvertido para nuestros semejantes. Saber que no nos pasa únicamente a nosotros, que entre todos nos consolamos con una risa aliviada después del susto nos alivia y nos hace sentir que el temor no nos va a derrotar. Y a la vez experimentamos otra cosa: estamos más dispuestos que antes para enfrentar eso que fuimos a ver porque supuestamente nos va a atemorizar.

El haber pasado por todo eso también consigue otro efecto, el de prepararnos para repetir la experiencia con la mejor disposición. La catarsis colectiva templa nuestro espíritu y, de paso, nos provoca más curiosidad. Intuimos que lo que está por venir puede ser peor y ya estamos preparados. Más dispuestos a asustarnos y al mismo tiempo mejor pertrechados para enfrentar el momento y para disfrutarlo, porque sabemos qué tenemos frente a nosotros. El estreno simultáneo de dos propuestas tan distintivas dentro del género como Midsommar y Doctor sueño fortalecen todavía más esta perspectiva. La multiplicidad de enfoques, miradas y escuelas desde las cuales el cine aborda y explora este género funciona como un gran estímulo. Abundan las preguntas, abundan las maneras de interrogarnos sobre nuestra condición humana y también sobre nuestros vínculos con el más allá, con lo desconocido. Pero por sobre todo, en sus mejores expresiones, lo que puede revelarse es una gran historia que merece contarse en una sala de cine.