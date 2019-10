Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de octubre de 2019 • 14:01

Lali cumplió 28 años y lo celebró con el lanzamiento de su nuevo sencillo, "La ligera", que presentó con un videoclip en la que homenajea sus orígenes. En el video, se la puede ver a la cantante caminando por las calles de Parque Patricios y patinando en un club de barrio.

Además, su nuevo lanzamiento contó con la participación de dos de sus colegas en "Casi Ángeles", Gimena Accardi y Candela Vetrano.

"Es un sencillo muy personal donde busco contarles a todos de dónde vengo y en qué universos crecí. Para quienes ya me conocen, es mi manera de, después de 3 discos, volver a mi lugar de inicio para comenzar un nuevo camino. Para los que no me conocían, es una carta de presentación", dijo la cantante. Sobre la letra de la canción, Lali dijo que "se trata de ir para adelante, de ser veloces, seguros, de poder ir más allá del lugar donde hayas nacido".

Tanto para Lali como para sus fans, el festejo fue doble con este nuevo lanzamiento. Sin embargo, la cantante pasó un momento agridulce cuando, en la previa de la celebración, la cantante saludó a Justin Bieber desde su cuenta de Twitter, escribiendo solo "hey!". "Amiga, date cuenta que no da"; "Borrá esto y hacemos de cuenta que acá no pasó nada"; "Vos no Lali, por favor", le escribieron varios fans en la red social.

J ustin Bieber fue muy cuestionado por defender en público a Chris Brown, el rapero que golpeó a Rihanna en 2009, cuando ambos eran pareja.

"Tiene que morir una persona para reconocer el talento que merecen. Yo lo aviso ahora. Cuando Chris Brown fallezca tras una larga vida, van a extrañar lo que tuvieron enfrente todo el tiempo. Confíen en mi, ya lo verán. La gente que ha ignorado el talento de este hombre por un error que cometió ¡necesita reevaluarse! Te amo, Chris Brown", dijo Bieber en Instagram.