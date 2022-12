Lali Espósito: “La verdad, le creo. Vi el video y no sentí que fuera intencional”

escuchar

En los últimos días se hizo viral en las redes un video del programa televisivo “Por el Mundo Mundial” (Telefé) de un aparente acoso de un joven a la artista Lali Espósito durante el penal que definió el triunfo de nuestro seleccionado nacional en Qatar, que generó revuelo en las redes sociales e interpretaciones opuestas.

Avanzada la polémica, Lali compartió con Ángel De Brito en LAM, programa que él conduce, la carta que el joven señalado le envió a la actriz. Lali, al ver las imágenes del video y la carta declaró al conductor que le cree al joven, que no hubo intención de acoso, y dio por terminado el asunto. “La verdad, le creo. Vi el video y no sentí que fuera intencional”, sostuvo la actriz luego de que el apuntado expusiera el mal momento que vivía y pudiera contar su punto de vista.

El conductor leyó al aire la carta enviada a Lali, en la que el joven explica la situación y expresa que su actitud no fue deliberada y que la está pasando muy mal por algo que no hizo. El hincha también aclaró en su misiva que un tal Mariano Díaz -a quien no conoce- que se jacta en las redes de haber sido el que acosó a Lali, es una identidad falsa que solo busca esparcir la mentira.

La carta del joven a la actriz que De Brito leyó en su programa dice: “Hola Lali, ¿cómo estás? Soy la persona que estaba sentada en la cancha, atrás tuyo, en la final del Mundial. Estuve y estoy viendo los videos que salieron en las redes y en los medios, es totalmente falso lo que se está diciendo, yo estaba con mis amigos viendo los penales abrazado a uno de ellos y perdí el equilibrio, me fui hacia adelante y para evitar caer sobre vos me sostuve un segundo en tu cintura como está claro en el video. Estuve en Qatar desde los primeros partidos y lo único que quería era ver a Argentina campeón. Jamás haría algo como de lo que me están acusando. Nunca tuve este tipo de problemas en mi vida. La estoy pasando muy mal por las cosas que se dicen sobre mí.”

Lali dio por cerrado este episodio y reiteró su enorme felicidad por el privilegio de haber sido la elegida para entonar el himno nacional ante una multitud en la previa del partido en el que la Argentina se coronó campeona del mundo.

