El periodista se refirió a la decisión de Marcelo Tinelli de instalarse en Esquel con toda su familia para pasar la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Fuente: Archivo

"Se va a esta tarde en un avión privado, él tiene casa allá y se va a hacer la cuarentena", dijo Jorge Rial en Intrusos , sobre la decisión de Marcelo Tinelli de viajar al sur con su familia por la pandemia de coronavirus . Tras conocerse la decisión del productor, las críticas no se hicieron esperar. Una de las más duras fue la de Jorge Lanata , que en el pase con Marcelo Longobardi en Radio Mitre, reflexionó sobre la noticia.

Al término de Cada mañana y durante los primeros minutos de Lanata sin filtro , el equipo periodístico de ambos programas debatió sobre la necesidad de acatar la cuarentena y sobre el mensaje que dan figuras públicas en este contexto. "Hay en este momento 128 casos confirmados, 31 casos nuevos. 6 están bajo investigación. Hasta el 31 de marzo la cuarentena va a ser obligatoria", comenzó Lanata. "Según una encuesta los argentinos le tenemos miedo a: 46,9 a enfermarse o que se enferme alguien querido. 40,6 a que el sistema de salud colapse. 7,8 a las consecuencias económicas del país. 4,8 a las consecuencias económicas personales", sumó.

Entonces, Lanata llevó al debate la decisión de Tinelli. "¿Qué pasa en una sociedad cuando uno de sus referentes más importantes, cuando estamos todos diciendo 'no vayas allá, no vayas acá', se toma su avión y va a Esquel?", cuestionó de forma retórica. "No creo que sea deliberado, creo que es de tonto que lo hizo", disparó Lanata. "El mensaje que se da con eso es me cag.. en la cuarentena. Ponele que yo me hubiera ido, '¿viste que Lanata se cagó en la cuarentena?'".

María O'Donell se sumó a las críticas

También María O'Donnell le dedicó una lapidaria crítica a Marcelo Tinelli tras conocerse la decisión del flamante presidente de la Superliga de viajar a Esquel con su familia en un vuelo privado para hacer la cuarentena por el coronavirus: " Es un poco suponer que cuando uno tiene los medios está por encima de la ley ", disparó.

Luego de comentar la noticia del regreso al país de Cristina Fernández de Kirchner junto con su hija Florencia desde Cuba, la conductora del programa De acá en más por radio Metro dijo que "cada uno encontrará si le parece justificado o no la decisión que ha tomado, y esto lo digo por lo que pasó con Tinelli que se fue con su familia a Esquel en Chubut en un avión particular; y la verdad, él dijo `yo tengo residencia'", contó O'Donnell.