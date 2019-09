Las canciones de Árbol, como columna vertebral del musical de un fanático

Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

El cantante y actor Martín Mazalán, confeso admirador de la banda, escribió Raíces, una propuesta que cruza el teatro musical y el recital; por su parte, los músicos presentan hoy en Vorterix su nuevo CD

Alejandro Rapetti SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de septiembre de 2019

Muchas bandas internacionales o artistas de renombre fueron inspiradores de algún musical que reúne a todas sus canciones. Desde Donna Summer hasta Queen o Abba. En la Argentina, los ejemplos están en Sandro y Pimpinela. Pero desde hace algunas semanas, un grupo de rock mítico: Árbol tiene un musical con sus mejores canciones: Raíces.

Concebida como una pieza de autor, esas piezas únicas que identifican hasta la médula a la obra con su creador, la historia de este musical nació de la genuina fascinación de Martín Mazalán por el grupo de rock Árbol, hasta el punto que dejó una marca indeleble en su adolescencia, y con los años se transformó en la banda sonora de su propia vida. Hasta hoy. "Árbol es una banda que siempre me acompañó; no había cumplido los 10 años, estaba enamorado de una chica, y a ella le gustaba Árbol. Cuando salió Chapusongs me fanaticé con ese CD para gustarle. Después la chica me dejó de gustar, pero Chapusongs sonó. A los 13 años mi primera novia se fue a vivir a Bariloche y yo le escribía por msn las letras de ?Trenes, camiones y tractores' o ?Aunque ya no te vea me vas a gustar igual'; con mis hermanos en las vacaciones, según el destino, cantábamos una canción diferente. A los 16 años empecé a hacer teatro musical y comencé a ver que las canciones de Árbol podían adaptarse muy bien al lenguaje teatral. Empecé a escribir la idea y hoy, diez años después, está la obra", sintetiza Mazalán, de 26 años.

Aquella fascinación por esas letras y melodías es el germen de Raíces, como se llama la flamante creación de este novel autor concebida a partir de las canciones de Árbol. Una experiencia de teatro musical donde suenan aquellas mismas canciones que escuchaba en su adolescencia, y se metieron en el inconsciente colectivo de una generación. Es la historia de cuatro amigos y un reencuentro después de diez años donde se confrontan sus diferentes miradas para encarar la vida, sus frustraciones, los miedos, sus sueños.

Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

"Le decimos teatro recital porque rompimos adrede con ciertos cánones típicos del musical, mientras incorporamos muchos otros elementos del recital. Es verdad, es teatro y es musical, pero no hay butacas, sino sillas, banquetas, mesas y una barra donde pedir una birra o una pizza. Se puede aplaudir en medio de una canción, cantar con nosotros y llevar banderas. Salvo el pogo, pusimos todo lo que pudimos del recital", plantea Mazalán sobre la obra que protagoniza junto a Argentino Molinuevo, Daniela Flombaum y Nacho Francavilla, acompañados por una banda de rock y proyecciones audiovisuales.

Mazalán protagonizó el musical Historias de amor bajo la lluvia, y la versión argentina de In the Heights.

Mazalán convocó y reunió a todo un equipo de gente amiga y talentosa, desde Mariano Barreiro a cargo de las partituras, Nicolás Regueiro en los arreglos musicales y vocales, las integrantes de la banda en vivo hasta un grupo de colaboradores que participaron en la realización de los videos. En plena crisis, se trata de un proyecto independiente hecho a pulmón, que pudo realizarse con el apoyo de la ley de mecenazgo cultural de la ciudad de Buenos Aires, y ya fue nombrado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la ciudad.

Así las cosas, en junio del último año se reunió con la banda para contarle la propuesta, una pieza de teatro musical de una hora y media basada en sus propias canciones, con una banda en vivo de chicas, a presentar en algún local de rock. Poco a poco, la fascinación comenzó a ser mutua. Curiosamente, la banda que alguna vez había imaginado la posibilidad de agregar textos a sus canciones, se encontraba frente a un genuino homenaje a su trayectoria.

Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

"Cuando nos contaron la idea nos parecieron unos delirantes. Nunca habíamos escuchado algo así. Pero los escuchamos con atención y decidimos esperar a que se formara el equipo para presenciar los primeros ensayos. Después todo fue avanzando. Una reunión llevó a la otra y empezó a tomar forma. Muchas veces habíamos fantaseado con incorporar texto dentro de nuestra música y cuando vimos cómo lo habían llevado al escenario no lo podíamos creer, fue superemocionante", cuenta Martín Millán, el baterista de Árbol.

"A medida que fui conociendo a los chicos descubrí una impronta muy rockera. Esto de hacerlo todos juntos, con amigos, es algo que pasa mucho en el rock. Vos poné la casa, yo llevo el equipo, mi primo tiene el flete, y por eso la obra es tan genuina. Creo que no es solamente un musical. Es rock, esa suerte de hágalo usted mismo, pelee por sus cosas", asegura por su parte Pablo Romero, voz de la banda que se caracteriza por sus letras coloridas y sencillas, las armonías de las voces y un estilo ecléctico, del rock al punk, del hardrock a la polka, el reggae, el funk o la chacarera.

Banda de nicho y con una destacada trayectoria en el país y también en el exterior -en ocasiones fueron producidos por Gustavo Santaolalla-, antes de fin de año lanzará disco nuevo, Caminos cruzados, y hoy pondrá a rodar una gira que debutará con show en Vorterix, luego seguirá por Rosario, Santa Fe, Córdoba, Montevideo, y en noviembre llegará hasta México para presentarse en el festival Catrina.

Cinco discos, un musical

A partir de los cinco discos de la banda - Árbol (1999), Chapusongs (2002), Guau! (2004), Hormigas (2008), No me etiquetes (2010) y Miau, DVD que grabaron en 2005-, Mazalán comenzó a trabajar en un primer libreto. Escribió absolutamente todas las canciones en un cuaderno, las recortó y las empezó a pintar por colores según los temas que se repetían como los sueños, los miedos o elementos sueltos como los perros y las nubes, muy presentes en diferentes composiciones del grupo, así como frases sueltas. "Muchas de las canciones las terminé convirtiendo en texto, otras se redujeron a un guiño de tres palabras o en personajes, y en aquellas que más o menos hablaban de lo mismo hice mashups para mezclarlas. Después nos juntamos con Mariano Barreiro, el arreglador, empezamos a jugar y cantar", detalla Mazalán el desarrollo de su idea original.

Enseguida convocó al director general, Marcelo Caballero (multipremiado por su musical Lo quiero ya), para comenzar a pulir el libro y avanzar en la puesta. La acción se desarrolla en un garaje, con la banda en vivo y las proyecciones que dan cuenta de sus sueños por detrás.

"De una u otra manera todos tuvimos nuestro garaje, nuestro sueño encerrado adentro de una habitación. Los cuadros musicales son una suerte de recital donde se proyectan sus sueños, su forma de ver el mundo, sus frustraciones, su manera de planear el futuro. En las escenas bajamos todo a una cosa más plana, más clara y con luz plena, con los actores casi desnudos arriba del escenario. En esos dos planos se concibió toda la puesta", resume Caballero.

Diez años después de separarse de su banda de rock, cortar con su novia y abandonar su hogar, Osvaldo vuelve a Haedo para reencontrarse con todo aquello que había dejado atrás. Trae consigo cierta sensación de vacío que desde entonces no logra llenar como hacía antes con el arte, el amor y la amistad. A partir de ese planteo, Raíces indaga en el recorrido y las elecciones de cada uno de los personajes, y como cada uno se hizo esos diez años una historia completamente diferente.

Concebida y planteada como un recital, Raíces, una historia de rock? se potencia a través de los diferentes juegos teatrales, las proyecciones audiovisuales y las coreografías que exaltan el mundo onírico de sus protagonistas que refleja el espíritu lúdico de la banda de Haedo, y en última instancia, la fascinación de sus creadores por las canciones que marcaron su vida.

Raíces

Dirigida por Marcelo Caballero

Martes, a las 20.30.

La Tangente, Honduras 5317. Desde 350 pesos.

Caminos cruzados

De Árbol

Hoy, a las 19.

Vorterix, Federico Lacroze 3455.