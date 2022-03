Las claves que explican el repentino éxito de CODA la mejor película de los Oscars 2022

Estadísticamente, CODA no debería haber sido un fuerte contendiente para ganar el premio a la mejor película en los Oscar. El pequeño filme independiente obtuvo solo tres nominaciones, pero se fue de la 94ª edición de los Premios de la Academia con trofeos para cada una de ellas, incluida la más grande, la de mejor película.

Acrónimo en inglés de Child of Deaf Adults (hijo de padres sordos), CODA cuenta la historia de la hija oyente de una familia sorda, que tiene que equilibrar las demandas de ayudarlos en su vida diaria con sus propias ambiciones de ser cantante. La actriz galesa Emilia Jones, que interpreta el papel principal en la película, dijo que estaba “en las nubes” con el éxito de la película en los Oscar.

“Creo que lo que hizo nuestra película unió a la gente... Y realmente espero que abra puertas”, le dijo a la BBC en la fiesta de los Oscar de la revista Vanity Fair. En un momento conmovedor, la audiencia aplaudió en lenguaje de señas mientras el elenco y el equipo aceptaban el premio a la mejor película.

Entre bastidores, Jones dijo que estaba encantada de ver a nominados como Andrew Garfield y Ariana DeBose comunicarse en lengua de señas con el coprotagonista del filme y ganador del premio al mejor actor de reparto, Troy Kotsur. “Fue realmente hermoso ver a la gente adaptarse, cambiar y aprender más señas”, dijo Jones, quien aprendió este lenguaje para aparecer en la película. “Sinceramente, estoy muy feliz”.

Su coprotagonista Marlee Matlin estaba igualmente abrumada. “Mucha gente pensará ahora en actores sordos, en ideas, guiones y colaboraciones”, le dijo a la BBC. “Es asombroso que finalmente nuestro movimiento haya sido escuchado y hayamos superado todas las barreras. La gente nos aprecia y nos honra, es maravilloso”.

Y agregó: “Tardó mucho en llegar. Treinta y cinco años he estado esperando para decirle a la gente que hay actores sordos ansiosos por trabajar”. Estrenada en el Festival de Cine de Sundance en enero de 2021, la película dirigida por Sian Heder encontró una audiencia devota de manera lenta pero segura y se convirtió en un éxito de boca en boca.

CODA es una nueva versión en inglés de la película francesa de 2014 La Famille Bélier, dirigida por Éric Lartigau. Tras su éxito de taquilla en Francia, el productor Philippe Rousselet se acercó a Heder, nacida en Massachusetts, y le comentó la posibilidad de adaptar la historia para una audiencia estadounidense.

Pero pasar de las primeras etapas de desarrollo hasta convertirse en la ganadora de la mejor película no fue un viaje fácil.Después de tomar las riendas, la primera persona que Heder eligió fue a Marlee Matlin, quien en 1986 fue la primera actriz sorda en ganar un Oscar por su actuación en “Te amaré en silencio” (“Hijos de un dios menor” en España), y que desde entonces apareció en las series The L Word y “El ala oeste de la Casa Blanca”.

Pero una vez que Matlin estuvo a bordo, los productores se enfrentaron a un obstáculo importante. El estudio que inicialmente acordó financiar la película pidió que aparecieran estrellas de renombre. La ausencia de actores sordos de alto perfil supuso un aumento de la presión sobre Heder para contratar actores sin alteraciones auditivas y con más atractivo en taquilla.

Ella y Matlin se negaron y, como resultado, el estudio detuvo la producción. Meses después, el equipo consiguió algunos fondos independientes para seguir adelante y comenzar a filmar. Tras lograr financiación independiente, Heder consiguió el elenco que quería: Kotsur, que había aparecido en las series Scrubs y CSI, se unió al proyecto para interpretar al compañero de Matlin.

Después de ganar el premio al mejor actor de reparto, Kotsur dedicó su victoria a “la comunidad sorda, la comunidad CODA y la comunidad discapacitada”, y agregó: “Este es nuestro momento”. Daniel Durant se unió al elenco para interpretar al hijo de la pareja, pero Ruby, la hija oyente de la familia, resultó ser el papel más difícil de asignar.

“Encontrar a esa chica se convirtió en una búsqueda descomunal”, le dijo Heder a la BBC en los Baftas. “Necesitaba a alguien que hiciera señas con fluidez, que cantara, actuara como loca y llevara el peso de cada escena. En un momento, mi director de casting dijo que estaba buscando un unicornio”.

Pero la búsqueda continuó hasta que el equipo encontró a la actriz británica Emilia Jones, que había protagonizado la película de terror y fantasía de Netflix Lock & Key. Emilia, hija del cantante y presentador de televisión Aled Jones, tomó lecciones de canto y de lenguaje de señas durante nueve meses para preparar su papel. “Tenía mucho que aprender para esta película”, le dijo a Colin Paterson de la BBC. “La película trata sobre una cultura y una familia que rara vez se ve en la pantalla.”

“Y le está dando a la gente una aproximación de una cultura. Yo no sabía nada sobre la cultura de los sordos antes de estar en esta película. Pero también le está enseñando a la gente que no importa el idioma que hables o de dónde seas, el amor es amor”.

Con el financiamiento asegurado y el elenco finalmente elegido, CODA se filmó en Gloucester, Massachusetts, durante el verano de 2019. “Éramos una producción muy rudimentaria”, recordó Heder. “Esta fue una película independiente y de bajo presupuesto”. “No teníamos recursos. Creo que mi esperanza con esta película era ‘por favor, que se venda, que alguien la quiera, la distribuya y la saque al mundo. Y, por favor, que pueda hacer otra película’. Esa era mi situación”, sostuvo la directora.

En retrospectiva, Heder no tenía de qué preocuparse. CODA tuvo su estreno mundial en el festival virtual de Sundance, debutando con buenas reseñas de los críticos. Rápidamente, Apple la compró por us$25 millones, un récord para el festival pero una ganga considerando todo lo que la cinta consisguió.

“Ahora nos convertimos en parte de Hollywood, pero esta era, definitivamente, una película ajena a este entorno”, reflexionó Heder.

CODA es una de las películas recientes que tiene en su elenco a personajes sordos, siguiendo la estela de Sound of Metal, Eternals -la película de Marvel que tiene un superhéroe sordo-, y “Un lugar en silencio”. Sin embargo, CODA no recibió el cariño de todos. Liam O’Dell, crítico de cine y, además, sordo, insinuó que a los espectadores se les alimentaba con la narrativa de que las personas sordas “tienen que conformarse con el entorno inaccesible que los rodea para que una persona oyente, Ruby, tenga una sensación real de realización”.

“CODA arroja una luz completamente equivocada sobre cómo abordar la inaccesibilidad, en una negligencia que es dañina y peligrosa para una audiencia impresionable”, agregó.

Jemina Edwards, quien es parte del grupo “CODA Reino Unido e Irlanda” y cuyos padres son sordos, le dijo al diario Metro: “Nunca iba a ser una película perfecta que resumiera las experiencias de todos porque cada CODA tiene una experiencia diferente.”

“Algunas partes me parecieron un poco incómodas, parecía que estaban dirigidas más a una audiencia oyente que a una audiencia sorda o CODA”. Hay una parte en la que la “voz sorda” de un personaje se describía como fea. “Eso no me sentó bien”, concuerda Amy Claridge, miembro de la junta directiva de “CODA Reino Unido e Irlanda.”

Pero en general, sintió que la “representación y percepción” de la comunidad era “más positiva que negativa”. “Lo vi con un grupo de Codas y muchos de nosotros estábamos llorando al final”. La película tuvo un efecto similar en los votantes de los Oscar, que eligieron a CODA por encima de los favoritos como The Power of the Dog y Belfast.

La naturaleza agradable de CODA la convierte en una ganadora inusual: la última comedia dramática en ganar el premio a la mejor película fue The Artist en 2011; y hay que echar la vista atrás hasta Grand Hotel de 1932 para encontrar la última vez que una película se llevó el primer premio con menos de cuatro nominaciones.

Entonces, ¿por qué ganó? No había un amor profundo por CODA dentro de la Academia cuando se anunciaron las nominaciones a principios de febrero. Pero a medida que los votantes comenzaron a ponerse al día con los nominados a mejor película que se habían perdido, se fue volviendo muy popular.

Jones describió los últimos meses como un “viaje increíble” y agregó: “Me siento muy afortunada y agradecida de que la gente haya sido tan amable con la película, lo que significa que podemos seguir promocionándola”.

Cuando Sophie Long de la BBC le preguntó que qué consejo les había dado a sus compañeros de reparto que estaban inmersos en una temporada de premios por primera vez, Matlin dijo: “Les dije, en particular al elenco más joven, que acepten todo lo que se les presente”.

“La gente va a ofrecer sus felicitaciones, van a querer un pedazo de ellos... Simplemente respiren y disfruten el viaje al máximo. Porque después de que toda esta ola pase, la gente pasa a lo siguiente. Solo digo, pásalo bien”.