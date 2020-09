Isabel Macedo se emocionó hasta las lágrimas con un video de sus amigas Crédito: Telefe

3 de septiembre de 2020

Desde que se desató la pandemia de coronavirus, Isabel Macedo pasa la cuarentena con su marido, el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, su hija, "Belita", y su madre. Después de quedarse varados en España, la familia volvió a Salta y desde hace varios meses la actriz no puede ver a sus amigas más cercanas. Por eso, en una entrevista durante el programa Cortá por Lozano (Telefe) pasaron un video con un emotivo mensaje de sus amigas y la actriz no pudo contener las lágrimas.

En el video, Milagros Brito y Sol, amigas íntimas de Macedo, contaron algunos detalles de la vida de Macedo. "Cualquier cajón que vos abras de la casa de Isa te vas a impresionar con el orden y la organización que tiene. Es una organizadora serial", explicaron.

Y más adelante, bromearon: "Isabel en su vida había cocinado nada y cuando digo nada es nada ni un huevo duro. Vos ibas a su casa y en la heladera no había nada. Un agua y una manzana podrida. Así que verla hoy como es una genia en la cocina, lo que disfruta, lo hace con mucho amor. Es una de las cosas que más me sorprende, pero quiero que sepan que es algo nuevo porque en su vida lo hizo".

Las palabras de sus amigas automáticamente le provocaron una ola de lágrimas. "Te emocionaste", dijo Verónica Lozano y la actriz de Floricienta asintió: "Las extraño un montón, un montón", reconoció. Y precisó que todas viven en lugares diferentes, con lo que verse personalmente, más en el contexto de la pandemia, se vuelve difícil.

Igualmente, para intentar recomponerse, decidió tomarse las cosas con humor: "El único día que me maquillo y me manché toda. Hace 190 días que no me pinto una pestaña y se me manchó toda la cara en un minuto", señaló, entre risas.

Más adelante, contó un poco más sobre la relación que mantiene con sus amigas. "Somos amigas hace muchos años, van pasando cosas entre nosotras y son como temporadas de una serie de amigas que se aman. A veces nos vemos más, a veces menos, pero siempre nos ponemos felices por lo que le pasa a la otra. Antes era más fácil tratar de concretar un encuentro, aunque sea una vez por año. Las extraño con todo mi corazón", dijo.