Las fotos de Mariano Martínez en Disney: "Nunca dejes de creer en la magia"

26 de enero de 2021 • 11:12

Mariano Martínez comenzó el año con unas vacaciones en la costa atlántica y ahora viajó a los parques de Walt Disney World Resort de Orlando para cumplirle el sueño a sus hijos mayores. De hecho, desde la ciudad estadounidense, el actor publicó varias imágenes en sus redes sociales.

"Nunca dejes de creer en la magia", escribió Martínez en su cuenta de Instagram. El texto acompañaba una galería de fotos en la que se lo veía junto a sus hijos con la postal del famoso parque temático de fondo.

El actor viajó con sus hijos mayores, Olivia y Milo, quienes son fruto de su relación con Juliana Giambroni. En tanto Alma, la hija que tuvo con su expareja, Camila Cavallo, no participó debido a que es muy pequeña para viajar al exterior.

Mariano tiene una fluida actividad en las redes sociales. De hecho, días atrás, contó en su cuenta de Instagram que padece de dislexia. "Hago este paréntesis para contarles que sí, me gusta leer, me gusta mucho, y así y todo, tengo errores de ortografía también porque tengo dislexia declarada, que no es un tema, sino una dificultad para ciertas cosas", detalló.