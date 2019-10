Las hermanas Labèque estrenan en el Colón una pieza de Thom Yorke

La hermanas Labèque actúan esta noche en el Teatro Colón

Los fans acérrimos de Thom Yorke deben prestar atención a esta noticia: esta noche se estrena en Argentina Don't Fear The Light, la primera pieza clásica compuesta por el líder de Radiohead. Será puntualmente a las 20 en la sala principal del Teatro Colón, con la interpretación de dos prestigiosas pianistas francesas, las hermanas Katia y Marielle Labèque, que completarán el repertorio de esa velada con obras de otros tres grandes autores contemporáneos: Philip Glass, Bryce Dessner y DD Chalmin.

Famosas internacionalmente por la energía y la asombrosa sincronización de sus duetos, las hermanas Labèque editaron en 2013 Minimalist Dream House, un álbum doble destinado a celebrar las obras de los pioneros de la música minimalista y sus sucesores. Pero a lo largo de su extensa carrera también han abordado una gran variedad de estilos: música barroca, clásica, romántica, impresionista y contemporánea; rock, jazz y electrónica. Colaboraron con compositores como Pierre Boulez, György Ligeti, Olivier Messiaen y Luciano Berio. La oportunidad para verlas en acción se extiende al jueves 31, cuando interpretarán, como solistas invitadas de la OFBA, el concierto para dos pianos y orquesta de Francis Poulenc, con dirección del maestro mexicano Enrique Diemecke.

La pieza escrita por Yorke fue un encargo especial de la Philharmonie de París, el Auditorium-Orchestre National de Lyon, el Barbican Centre de Londres y la Elbphilharmonie de Hamburgo para las pianistas francesas. El popular músico británico venía de cosechar elogios por el trabajo que hizo para la banda sonora de la discutida remake de Suspiria (Darío Argento, 1977) que estrenó el año pasado el italiano Luca Guadagnino.

El estadounidense Philip Glass es uno de los pioneros del minimalismo y alcanzó fama mundial con la banda sonora de Koyaanisqatsi (1982), un notable film experimental producido por Francis Ford Coppola. Bryce Desssner se hizo conocido como guitarrista de The National, grupo de rock alternativo de Cincinatti, pero también viene trabajando hace años en el terreno de la música contemporánea. Y DD Chalmin es un compositor, productor y multiinstrumentista francés que colaboró con estrellas como Madonna y Rufus Wainwright.

El desembarco de las hermanas Labèque se produce en el marco del programa Colón Contemporáneo. "Queríamos armar un repertorio que funcionara como homenaje a Philip Glass, uno de los más grandes compositores estadounidenses. De algún modo, artistas como Thom Yorke, Bryce Dessner y DD Chalmin representan una continuación del movimiento minimalista que Glass comenzó con Steve Reich y Terry Riley en los años 60", explica Katia, quien considera al minimalismo como una de las últimas revoluciones importantes en el mundo de la música clásica.

"Repentinamente, estos artistas renunciaron al lenguaje de música contemporánea que venía de la Escuela de Darmstadt para volver a las raíces del ritmo y la melodía -apunta-. Fue un gran riesgo en ese momento, realmente tuvieron un gran coraje. Nosotras mismas hemos tocado muchísima música contemporánea: Messiaen, Boulez, Ligeti, Berio... Pero también tenemos un lugar en nuestros corazones para el minimalismo".

Thom Yorke, líder de Radiohead

Criadas en en un ambiente en el que la música tenía un valor muy especial, las hermanas Labèque atesoran grandes recuerdos de su época de formación. "El primer contacto con la música que me conmovió fue en casa, cuando mi madre tocó en el piano 'Fantaisire Impromptu' de Chopin. Fue mágico", revela Katia. Unos años más tarde, ella y Marielle ingresaron al Conservatorio de París, se graduaron como pianistas solistas y muy pronto decidieron explorar el repertorio de dúo. Empezaron con Les Visions de l'Amen, de Messiaen. "La dificultad es muy grande porque primero tenés que dominar tu instrumento, pero también necesitás aprender a respirar de a dos. Con mucha frecuencia, los dúos de piano son muy esquemáticos, muy rígidos. Se nota el temor a no sonar coordinado", resalta Katia. En su opinión, tanto la técnica como la intuición juegan un rol importante para el buen desempeño de un pianista: "No podés tener técnica sin intuición, y tampoco podés tener intuición si no tenés la técnica necesaria para expresarla", sintetiza.

De la música argentina, Katia dice conocer "muchos músicos asombrosos, tanto populares como clásicos: Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Aníbal Troilo, Osvaldo Golijov. O Gonzalo Grau, quien hizo un arreglo fantástico de La Pasión según San Marcos de Golijov que saldrá el año que viene en un CD de la London Symphony Orchestra dirigida por Simon Rattle. Es una obra para dos pianos, dos percusionistas y orquesta. Ojalá algún día podamos presentarla en Buenos Aires. Y Argentina es también un país con pianistas maravillosos, como Martha Argerich y Silas Bassa, un artista joven que además es un gran compositor".