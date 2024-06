Las imágenes de la despedida de soltera de Oriana Sabatini a menos de un mes para su boda

Escuchar

Tras seis años de haber iniciado su relación, Oriana Sabatini y Paulo Dybala darán el sí el próximo mes. A pocas semanas de aquel acontecimiento, la actriz hizo su despedida de soltera este viernes y compartió parte de la celebración a través de las redes sociales.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala a menos de un mes de casarse Instagram @orianasabatini

Desde su cuenta de Instagram, donde tiene 6.3 millones de seguidores, reposteó una storie que publicó su madre, Catherine Fulop, donde se la vio luciendo un par de zapatillas, jogging oxford gris, sweater negro calado y con flecos, outfit formal que completó con una vincha y un velo blanco sobre su cabeza. Allí se encuentra abrazando a su padre, Ova Sabatini, quien irrumpió en la planta baja de la casa familiar mientras su hija y las amigas se divertían. En la siguiente imagen, se la vio posando junto a sus invitadas antes de salir.

Por su parte, Cathy subió un video en el que se las ve caminando hacia el auto para partir al lugar donde celebrarían su último mes como soltera. “Así secuestraban a la novia”, escribió la conductora venezolana y musicalizó el momento con la icónica canción de Misión imposible.

Cabe recordar que la pareja que está instalada en Italia hace algunos años realizó el feliz anunció el 31 de octubre del año pasado, al compartir una imagen donde ella posa con un delicado anillo de compromiso. Acto seguido, posteó el video en el que el futbolista le hizo la propuesta frente a la famosa Fontana di Trevi. “El otro día el amor de mi vida me pidió casamiento y le dije que sí, soy la más feliz del mundo”, expresó en la descripción del clip en el que obtuvo casi un millón y medio de likes.

Oriana siempre soñó con casarse, y así se refirió a ello en 2022 durante una de sus visitas a Los Mammones (Telefe). “Miro propuestas de casamiento por internet en mis ratos libres. No sé de dónde saqué esa fantasía, creo que de Disney. Me encantaría casarme, pero de acá a que pase... Yo espero que él me lo pida. Él es medio como yo con la maternidad: yo no sueño con eso, y él sí sueña con ser padre, y yo sueño con el casamiento, y él no sueña tanto con eso. Nunca se sabe igual, que pase lo que tenga que pasar”, dijo en aquel entonces, sin saber que la propuesta llegaría un año después.

Oriana Sabatini y su pasión por la tanatopraxia

Oriana Sabatini no solo se trasladó a Italia para acompañar a su pareja en su carrera futbolística, sino que también para aprovechar las oportunidades que Europa le podía brindar; por ello, estudió algo que no se dicta en cualquier parte del mundo. En diálogo con Ángel de Brito, el conductor quiso saber más sobre la tanatopraxia, la carrera que optó la cantante para formarse y ella profundizó en el tema.

“Desde chiquita me llamaba la atención la muerte. Siempre tuve mucha curiosidad. En esto de irme a vivir afuera y plantearme qué hacer de mi vida, surge la posibilidad de estudiar Tanatopraxia”, comenzó contando.

Y agregó: “La parte teórica la hice a distancia y las prácticas presenciales. Básicamente, preparamos los cuerpos para el velorio”.

Pero, ¿cuál fue el puntapié para que la mayor de las hijas de Sabatini y Fulop se dedicara a esto? “Voy a decir algo que nunca conté. Una vez estaba mirando las historias de Martín Cirio (La faraona) y contó que una amiga de él salió con un tanatopractor y vi que puso el Instagram de este señor, lo stalkeé y dije ‘no puedo creer que existe esta carrera’”, se sinceró.

