Las imágenes del diario privado de Heath Ledger en el que creó su personaje del Joker

Dentro de las películas de superhéroes que tuvieron gran éxito en los últimos años, una de las actuaciones más celebradas fue la que logró Heath Ledger como Joker en la trilogía The Dark Knight, estrenada en el 2005. Conforme pasaron los años, se conocieron detalles de la labor del actor fallecido en el 2008. En el documental de la televisión alemana Too Young To Die: Heath Ledger, estrenado en 2012, se conocieron muchas intimidades como, por ejemplo, las imágenes del diario que utilizó para crear el personaje que lo condujo a ganar un premio Oscar.

Too Young To Die: Heath Ledger llamó la atención de muchos fanáticos por cómo se narra la historia de la vida del actor australiano, sus papeles en Hollywood y sus problemas personales. Para los amantes de Batman, también hubo un momento en el que se le dio énfasis a su laboral como The Joker en la película dirigida por Christopher Nolan y al diario que el actor escribió mientras desarrollaba los matices que caracterizaban al villano más importante de la historia del cine.

Capturas del diario de Heath Ledger para crear el personaje de The Joker. Captura: Too Young To Die: Heath Ledger

Debido al talento que desarrolló Ledger, el documental afirma que “se fue antes de tiempo”: se estaban definiendo las bases de una brillante carrera actoral y un nuevo nivel de preparación de personajes. Entonces, este diario despertó especial atención entre el mundo del cine, ya que fueron semanas en las que el australiano se encerró en una habitación para prepararlo.

Cuando se abre el diario se ve la tapa de una niña tocando la trompa de un elefante con el título “I’m The Joker”. El encargado de mostrarlo fue el padre del actor, Kim Ledger, que mostró las páginas con recortes, imágenes y frases escritas por Heath. En las primeras páginas se veían algunas cartas de comodín, recortes de comics, referencias a A Clockwork Orange, imagenes de una hiena, payasos y manuscritos donde plasmaba los rasgos de The Joker, fotografías del test de maquillaje y diálogos de la película.

“Él se encerró en un hotel, en su departamento por un mes o algo así, para impulsar este nuevo personaje en su mente. Eso era algo típico de Heath en cualquier película, ciertamente se envolvía, pero creo que esto fue todo un nuevo nivel”, explicó el padre de Ledger. Además, contó que desde chico se disfrazaba para jugar con su hermana y para bromear de manera familiar.

Para los grandes fanáticos de la trilogía, este diario resulta una gema, ya que da a conocer pequeños detalles y distintas inspiraciones que forjaron a uno de los villanos más icónicos la famosa trilogía. También, es una lección de actuación para los que incursionan en esta profesión, ya que enseña el nivel de intromisión a la que puede llegar un actor para ponerse en un papel.

El diario es otra muerta de por qué Heath Ledger es una verdadera leyenda del cine y por qué su legado quedará plasmado por muchos años gracias a las interpretaciones que lo inmortalizaron en la pantalla grande.

