25 de diciembre de 2019

La actriz y cantante Ángela Torres puede haber conseguido su popularidad gracias a las tiras juveniles, pero eso no hace que deje de mostrar su ideología en las redes. Fuerte defensora de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, se considera feminista y acompaña las causas del movimiento de mujeres.

En Nochebuena, no dejó pasar la oportunidad de hablar de un tópico que la preocupa: el trabajo doméstico que cae mayormente sobre las mujeres. Escribió en sus historias de Instagram: "Hola varón, las mujeres de tu familia no somos tus sirvientas. Levantar la mesa no va a hacer que se te caigan los pelos del pecho. Así que en esta noche (y cada noche) levantate de la mesa y, no sé, hacé algo".

Aunque cada vez hay más hombres activamente involucrados en la limpieza, según el estudio "Brecha de género y tareas domésticas", desarrollado en diciembre de 2018 por la consultora Opinaia, la mujer sigue siendo la principal responsable. De cada 10 hogares (con o sin hijos) en los que conviven parejas, 7 son las mujeres que lideran esa tarea y le dedican semanalmente, en promedio, un 50 por ciento más de tiempo que los hombres. Pero no solo el tiempo sino la frecuencia, importa. Apenas el 37% de los hombres realiza estas tareas a diario.